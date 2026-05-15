Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Kolesarstvo

Vingegaard z rekordnim vzponom na Blockhaus potrdil izjemno formo

Pescara, 15. 05. 2026 18.10 pred 8 minutami 3 min branja 0

Avtor:
STA
Jonas Vingegaard

Danec Jonas Vingegaard, dvakratni zmagovalec Toura, je v sedmi etapi kolesarske dirke po Italiji, ki se je končala z vzponom na Blockhaus, prvič na dirki pokazal svojo moč. Po napovedih je na zaključnem, 13,6 kilometra dolgem vzponu, premagal vse konkurente, najbolj se mu je približal Avstrijec Felix Gall, ki je zaostal 13 sekund.

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard
FOTO: Profimedia

Zanesljiva zmaga pa kolesarju ekipe Visma Lease a bike še ni zadostovala, da bi že prevzel skupno vodstvo. Vodilni Portugalec Afonso Eulalio se je namreč hrabro boril, iz vodilne skupine je odpadel šele slabih šest kilometrov pred ciljem, na koncu zaostal dve minuti in 55 sekund, zadržal pa tri minute in 17 sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom.

Etapa se je osmič končala na Blockhausu, njen zadnji zmagovalec pred Vingegaardom je bil leta 2022 Avstralec Jai Hindley. Kolesar ekipe Red Bull Bora-hansgrohe, ki je tudi tokrat pokazal, da mu klanec ustreza, je zasedel tretje mesto. V sprintu je premagal moštvenega kolega Giulia Pellizzarija in rojaka Bena O'Connorja, zaostanek vseh je znašal več kot minuto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sedma etapa je bila z 244 kilometri najdaljša na dirki, poleg zaključnega pa je vsebovala še en kategoriziran vzpon. Ta selekcije ni naredil, tudi ubežniki, med katerimi je bil nekaj časa tudi sprinter Jonathan Milan, a je kmalu odpadel, so imeli po njem še dokaj veliko prednost. A ko so pred in na začetku vzpona ritem navili kolesarji Visme Lease a bika, se je njihov beg hitro končal.

Na začetku 13,6 kilometra dolgega vzpona so začeli odpadati favoriti, med drugim Egan Bernal, Enric Mas, Michael Storer in nekaj pozneje tudi Giulio Ciccone. Ko se je izmučil zadnji Vingegaardov pomočnik Sepp Kuss, se je Danec pet kilometrov in pol pred ciljem odločil za napad, nanj je odgovoril le Pellizzari. Italijan je Danca spremljal še kak kilometer, kar pa se je izkazalo za napako. Do konca namreč ni mogel zadržati niti drugega ali tretjega mesta. Na drugo je z najbolj konstantno vožnjo, s katero je v zadnjih kilometrih celo zmanjševal zaostanek, prišel Gall, ki je zdaj tretji v skupnem seštevku.

Preberi še Dan odločitve v Beogradu: zmaji po polfinalno vozovnico proti Zvezdi

"Danes smo si želeli le zmage in cilj izpolnili. Dober dan je za nami, ekipa si res zasluži pohvale. Zadnji vzpon je bil zahteven, oteževal ga je še veter v prsi, tako da smo se morali zelo potruditi. Bili smo potrpežljivi, čakali smo na pravi čas za napad. Vesel sem, da sem konkurentom odščipnil nekaj časa. Čestitke tudi Gallu, vedel sem, da je eden od mojih najhujših konkurentov, to je danes tudi dokazal," je na cilju dejal Vingegaard, ki je postal tudi rekorder vzpona na Blockhaus, prejšnji rekord je s časom 38:23 premagal za skoraj dve minuti.

* Izidi, 7. etapa (Formia - Blockhaus, 244 km):

1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma Lease a bike) 6:09:15

2. Felix Gall (Avt/Decathlon CMA CGM) + 0:13

3. Jai Hindley (Avs/Red Bull-Bora hansgrohe) 1:02

4. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-Bora hansgrohe) 1:05

5. Ben O'Connor (Avs/Jayco AlUla) isti čas

6. Mathys Rondel (Fra/Tudor) 1:29

7. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) 1:40

8. Derek Gee-West (Kan/Lidl-Trek) 1:42

9. Michael Storer (Avs/Tudor) 1:44

10. Thymen Arensman (Niz/Netcompany Ineos) isti čas


- skupni vrstni red:

1. Afonso Eulalio (Por/Bahrain-Victorious) 30:59:23

2. Jonas Vingegaard (Dan/Visma Lease a bike) + 3:17

3. Felix Gall (Avt/Decathlon CMA CMG) 4:34

4. Jai Hindley (Avs/Red Bull-Bora hansgrohe) 4:25

5. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-Bora hansgrohe) 4:28

6. Ben O'Connor (Avs/Jayco AlUla) 4:32

7. Mathys Rondel (Fra/Tudor) 4:56

8. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) 4:57

9. Thymen Arensman (Niz/Netcompany Ineos) 5:07

10. Michael Storer (Avs/Tudor) 5:11

Vingegaard kolesartsvo dirka po italiji sedma etapa

Šesto poglavje dramatičnih etap na Giru

24ur.com Pogačar zlomil Vingegaarda in vnovič oblekel rumeno majico
24ur.com Presenetljiva zmaga Lafayja, Pogačar Vingegaardu pobegnil na 11 sekund
24ur.com Vingegaard še enkrat brez težav ugnal vse tekmece
24ur.com Vingegaard s solo napadom povečal prednost na dirki po Dofineji
24ur.com Soler zmagovalec 14. etape, Vingegaard korak bližje skupni zmagi
24ur.com Pogačar napadel v prvi alpski etapi, Vingegaard odgovoril in pridobil sekundo
24ur.com Vingegaard pokazal mišice, Traeen še rešil majico vodilnega
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Takšen otroški rojstni dan lahko pripravi le ona
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
zadovoljna
Portal
Kralja ni opazil nihče, vsi so gledali le njo
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
vizita
Portal
Pri 28 letih so mu diagnosticirali raka, glavni simptom pa je bil nepričakovan
Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan pijete mleko?
Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan pijete mleko?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
cekin
Portal
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
moskisvet
Portal
Lokacije, kjer vas bo Dars 'lovil', če boste prehitri
Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila
Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila
Zvezdnika presenetila z ločitvijo po 18 letih
Zvezdnika presenetila z ločitvijo po 18 letih
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
dominvrt
Portal
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
okusno
Portal
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
voyo
Portal
Vse povsod naenkrat
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713