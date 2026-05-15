Vingegaard z rekordnim vzponom na Blockhaus potrdil izjemno formo

Jonas Vingegaard

Zanesljiva zmaga pa kolesarju ekipe Visma Lease a bike še ni zadostovala, da bi že prevzel skupno vodstvo. Vodilni Portugalec Afonso Eulalio se je namreč hrabro boril, iz vodilne skupine je odpadel šele slabih šest kilometrov pred ciljem, na koncu zaostal dve minuti in 55 sekund, zadržal pa tri minute in 17 sekund prednosti pred Jonasom Vingegaardom. Etapa se je osmič končala na Blockhausu, njen zadnji zmagovalec pred Vingegaardom je bil leta 2022 Avstralec Jai Hindley. Kolesar ekipe Red Bull Bora-hansgrohe, ki je tudi tokrat pokazal, da mu klanec ustreza, je zasedel tretje mesto. V sprintu je premagal moštvenega kolega Giulia Pellizzarija in rojaka Bena O'Connorja, zaostanek vseh je znašal več kot minuto.

Sedma etapa je bila z 244 kilometri najdaljša na dirki, poleg zaključnega pa je vsebovala še en kategoriziran vzpon. Ta selekcije ni naredil, tudi ubežniki, med katerimi je bil nekaj časa tudi sprinter Jonathan Milan, a je kmalu odpadel, so imeli po njem še dokaj veliko prednost. A ko so pred in na začetku vzpona ritem navili kolesarji Visme Lease a bika, se je njihov beg hitro končal. Na začetku 13,6 kilometra dolgega vzpona so začeli odpadati favoriti, med drugim Egan Bernal, Enric Mas, Michael Storer in nekaj pozneje tudi Giulio Ciccone. Ko se je izmučil zadnji Vingegaardov pomočnik Sepp Kuss, se je Danec pet kilometrov in pol pred ciljem odločil za napad, nanj je odgovoril le Pellizzari. Italijan je Danca spremljal še kak kilometer, kar pa se je izkazalo za napako. Do konca namreč ni mogel zadržati niti drugega ali tretjega mesta. Na drugo je z najbolj konstantno vožnjo, s katero je v zadnjih kilometrih celo zmanjševal zaostanek, prišel Gall, ki je zdaj tretji v skupnem seštevku.

"Danes smo si želeli le zmage in cilj izpolnili. Dober dan je za nami, ekipa si res zasluži pohvale. Zadnji vzpon je bil zahteven, oteževal ga je še veter v prsi, tako da smo se morali zelo potruditi. Bili smo potrpežljivi, čakali smo na pravi čas za napad. Vesel sem, da sem konkurentom odščipnil nekaj časa. Čestitke tudi Gallu, vedel sem, da je eden od mojih najhujših konkurentov, to je danes tudi dokazal," je na cilju dejal Vingegaard, ki je postal tudi rekorder vzpona na Blockhaus, prejšnji rekord je s časom 38:23 premagal za skoraj dve minuti.

* Izidi, 7. etapa (Formia - Blockhaus, 244 km):