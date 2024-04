Vingegaard z več zlomi po padcu v Baskiji, oglasil se je tudi Pogačar

Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) si je ob padcu v četrti etapi dirke po Baskiji zlomil več reber in ključnico. Ob Dancu sta padla in odstopila tudi preostala glavna kandidata za skupno zmago, Slovenec Primož Roglič in Belgijec Remco Evenepoel, ki si je zlomil ključnico in desno lopatico.

OGLAS

Tadej Pogačar je Vingegaardu in vsem ostalim, udeleženim v hudem padcu, zaželel čimprejšnje okrevanje. FOTO: AP icon-expand

"To je bil grozljiv padec, ampak na srečo je Jonas Vingegaard pri zavesti in v stabilnem stanju," je zapisalo moštvo Visma-Lease a Bike. "Pregledi v bolnišnici so razkrili zlom ključnice in več reber. Iz previdnosti bo ostal v bolnišnici," so še dodali in se zahvalili za številna sporočila podpore. Za zdaj ni jasno, kako dolgo bo moral Vingegaard okrevati. Dirka po Franciji, ki zanj predstavlja največji cilj sezone, se bo začela čez 86 dni. Visma-Lease a Bike, za katero dirka tudi Slovenec Jan Tratnik, se trenutno ukvarja s številnimi težavami, saj je poškodovan tudi drugi veliki zvezdnik ekipe, Belgijec Wout Van Aert. Ta si je več reber in ključnico zlomil na enodnevni dirki po Flandriji pred osmimi dnevi in je vprašljiv za nastop na dirki po Italiji, ki se bo začela čez natanko mesec dni.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pred 11 dnevi je na dirki Gent–Wevelgem padel tudi Tratnik, a njegove poškodbe niso tako hude in bo kmalu nazaj na kolesu. Do tokratnega padca je prišlo pri visoki hitrosti na spustu z drugega kategoriziranega klanca Olaeta. V malce ostrejšem ovinku so številni zdrsnili na tla, nekateri pa so pristali v globokem odtočnem jarku. Med njimi sta bila tudi Primož Roglič (Bora-hansgrohe) in Vingegaard (Visma-Lease a Bike), medtem ko je čez jašek poletel Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) in nato med drevesi izgubil nadzor nad kolesom. Evenepoelova ekipa je na spletni strani sporočila, da si je tudi 23-letni Belgijec zlomil ključnico, obenem pa še lopatico. V petek bo odpotoval v domovino, kjer mu bodo operirali ključnico.

Hudo jo je skupil tudi Avstralec Jay Vine (UAE Team Emirates), ki je z glavo naprej pristal v betonskem jarku. Po informacijah moštva si je "zlomil eno vratno in dve prsni vretenci, a k sreči nima nevroloških posledic". Tudi njega so tako kot Vingegaarda in Evenepoela z reševalnim vozilom pri zavesti odpeljali v bolnišnico. Po grozljivem padcu se je na družbenih omrežjih oglasil tudi Tadej Pogačar, ki je vsem udeleženim zaželel čimprejšnje okrevanje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Roglič se je po padcu pobral na noge, a vidno šepal. V dolino ga je odpeljal klubski avto, 34-letni Kisovčan pa je v televizijske kamere dvignil palec in nakazal, da jo je ob grozljivem padcu odnesel razmeroma dobro. Roglič je že dan prej grdo padel na spustu, a se okrvavljen in potolčen vrnil v glavnino ter zasedel 18. mesto. Danes pred etapo so iz ekipe sporočili, da bo vztrajal in dirkal, a je njegov lov na tretjo zmago na dirki po Baskiji ustavil grozljiv padec 33 km pred koncem. Za zdaj ekipi Bora-hansgrohe in Soudal-Quick Step ter druge še niso podale natančnih informacij o stanju svojih kolesarjev.