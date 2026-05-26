Kolesarstvo

Vingegaard z zmago na gorski etapi utrdil skupno vodstvo

Bellinzona, 26. 05. 2026 17.50 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
STA
Jonas Vingegaard na 16. etapi Gira

Danec Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike), vodilni na kolesarski dirki po Italiji, se je po 16. etapi še utrdil v vodstvu. Preizkušnjo od Bellinzone do Carija v Švici, dolgo 113 km, je dobil z več kot minuto naskoka pred tekmeci, skupno pa ima že več kot štiri minute prednosti pred Avstrijcem Felixom Gallom (Decathlon).

Jonas Vingegaard je po dnevu počitka na italijanski pentlji spet povečal naskok pred tekmeci. Zdaj ima po novi etapni zmagi, že četrti na letošnji dirki, še zajetnejšo prednost. V nedeljo je ta znašala dve minuti in 26 sekund, zdaj je razlika med njim in najbližjim tekmecem že štiri minute in tri sekunde.

Zamenjal pa se je prvi zasledovalec. Danec je bil razred zase v gorski preizkušnji s prvokategornim ciljnim vzponom na 1354 metrov visoki Cari. V cilj je pripeljal sam, šele z minuto in devetimi sekundami zaostanka je bil drugi Felix Gall. Avstrijec je zdaj tudi prevzel skupno drugo mesto, potem ko je pred ponedeljkovim prostim dnem še zaostajal za dolgo vodilnim Portugalcem Afonsom Eulaliom.

FOTO: AP

Danski zvezdnik je tekmecem dokončno pobegnil šest kilometrov pred ciljem, sredi zahtevnega zadnjega klanca. Odgovora ni bilo in Vingegaard se je odpeljal do navidez lahke etapne zmage. "Želel sem si zmagati in dobiti etapo v rožnati majici," je po zmagi za prireditelje dejal Vingegaard. "Zadnji klanec je bil res lep, dolg, mislim, da smo potrebovali pol ure, da smo ga prevozili. Moji kolegi v ekipi so opravili odlično delo, pokrili so vse pobege in na zadnjem vzponu sem nato samo dokončal delo," je še dodal prvi favorit za letošnjo zmago na Giru.

FOTO: AP

Dotaknil se je tudi morebitnih novih etapnih zmag; če bi dosegel še dve, bi izenačil dosežek Tadeja Pogačarja iz leta 2024: "Ne načrtujem jih, grem v vsak dan posebej. Zdaj imam štiri, bomo videli, kaj se bo še zgodilo."

V sredo se bodo kolesarji vrnili v Italijo, čaka jih še ena razgibana etapa od Cassana d'Adde do Andala, dolga 202 km, ki bo sicer imela tudi nekaj vzponov, a ne bodo tako zahtevni kot današnji zadnji.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Tho mp son
26. 05. 2026 18.38
Brav blagodejno deluje , da ni treba non stop poslušat , Pogaćar dol , Pogačar gor , pogačar to , Pogačar uno !
SylvesterStallone
26. 05. 2026 18.41
Morda deluje blagoslovnljeno ko po nekaj letih lahko končno nekaj zmaga?
asdfghjklč
26. 05. 2026 18.29
Tale ma res hudo konkurenco ...
