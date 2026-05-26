Vingegaard z zmago na gorski etapi utrdil skupno vodstvo

Jonas Vingegaard je po dnevu počitka na italijanski pentlji spet povečal naskok pred tekmeci. Zdaj ima po novi etapni zmagi, že četrti na letošnji dirki, še zajetnejšo prednost. V nedeljo je ta znašala dve minuti in 26 sekund, zdaj je razlika med njim in najbližjim tekmecem že štiri minute in tri sekunde. Zamenjal pa se je prvi zasledovalec. Danec je bil razred zase v gorski preizkušnji s prvokategornim ciljnim vzponom na 1354 metrov visoki Cari. V cilj je pripeljal sam, šele z minuto in devetimi sekundami zaostanka je bil drugi Felix Gall. Avstrijec je zdaj tudi prevzel skupno drugo mesto, potem ko je pred ponedeljkovim prostim dnem še zaostajal za dolgo vodilnim Portugalcem Afonsom Eulaliom.

Jonas Vingegaard na 16. etapi Gira FOTO: AP

Danski zvezdnik je tekmecem dokončno pobegnil šest kilometrov pred ciljem, sredi zahtevnega zadnjega klanca. Odgovora ni bilo in Vingegaard se je odpeljal do navidez lahke etapne zmage. "Želel sem si zmagati in dobiti etapo v rožnati majici," je po zmagi za prireditelje dejal Vingegaard. "Zadnji klanec je bil res lep, dolg, mislim, da smo potrebovali pol ure, da smo ga prevozili. Moji kolegi v ekipi so opravili odlično delo, pokrili so vse pobege in na zadnjem vzponu sem nato samo dokončal delo," je še dodal prvi favorit za letošnjo zmago na Giru.

