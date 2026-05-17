Kolesarstvo

Vingegaard za 50. zmago v karieri boljši od Galla

Rim, 17. 05. 2026 20.12 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
STA
Jonas Vingegaard

Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec devete etape kolesarske dirke po Italiji. V dvoboju za zmago je na ciljnem vzponu na Corno alle Scale premagal Avstrijca Felixa Galla (Decathlon CMA CGM) in še izboljšal položaj v skupnem seštevku. V njem še naprej ostaja na drugem mestu, a se je še dodatno približal vodilnemu Afonsu Eulaliu (Bahrain-Victorious).

Portugalec je imel pred današnjo 184 km dolgo etapo, ki se je začela v Cervii, 3:15 minute naskoka pred Dancem, ciljno črto pa je tokrat prečkal 40 sekund za njim.

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard
FOTO: Profimedia

Jonas Vingegaard je 900 m pred koncem napadel Felix Galla in se mu odpeljal. Osemindvajsetletni Avstrijec je ciljno črto prečkal 12 sekund za Vingegaardom. Tretje mesto je pripadlo Italijanu Davideju Piganzoliju (Visma-Lease a Bike) z zaostankom 34 sekund.

Skupno ima zdaj Vingegaard 2:24 minute zaostanka za Afonsom Eulaliom ter 35 sekund prednosti pred Gallom, ki je učvrstil svoj položaj v primerjavi s preostalimi tekmeci za stopničke. Precej časa sta izgubila predvsem Red Bullova, Avstralec Jai Hindley in Giulio Pellizzari.

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard
FOTO: Profimedia

Hindley, zmagovalec Gira iz leta 2022, je v današnji etapi zaostal 50 sekund, Pellizzari pa 1:28 minute. Hindley kot četrti v seštevku zdaj zaostaja že 4:32 minute za Eulaliom.

Sprva se je zdelo, da bodo za etapno zmago obračunali ubežniki, med katerimi je bil najmočnejši Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a se je s težavami Pellizzarija zganila skupina najboljših in rezala v zaostanek za ubežniki.

Hitro je bilo jasno, da bodo najboljši na najtežjem delu zadnjega klanca (10,8 km/6,1 %), nadoknadili zaostanek, prvi napad pa je uprizoril Gall.

Jonas Vingegaard
Jonas Vingegaard
FOTO: Profimedia

Sledil mu je le Vingegaard, vendar ni pomagal pri narekovanju ritma, nato pa je napadel 900 m pred ciljem ter nekaj minut kasneje slavil jubilejno 50. zmago v karieri in osmo v sezoni. Na letošnjem Giru je dobil tudi sedmo etapo in ostaja glavni favorit, da dopolni zbirko zmag na tritedenskih dirkah. Pred tem je dvakrat dobil Tour (2022, 2023) in lani Vuelto.

Po ponedeljkovem prostem dnevu sledi torkova vožnja na čas med Viareggiom in Masso, ki bo dolga 42 km in ponuja priložnost za velike razlike med kandidati za skupno zmago.

giro dirka po italiji jonas vingegaard

