Vingegaard za 50. zmago v karieri boljši od Galla

Portugalec je imel pred današnjo 184 km dolgo etapo, ki se je začela v Cervii, 3:15 minute naskoka pred Dancem, ciljno črto pa je tokrat prečkal 40 sekund za njim.

Jonas Vingegaard FOTO: Profimedia

Jonas Vingegaard je 900 m pred koncem napadel Felix Galla in se mu odpeljal. Osemindvajsetletni Avstrijec je ciljno črto prečkal 12 sekund za Vingegaardom. Tretje mesto je pripadlo Italijanu Davideju Piganzoliju (Visma-Lease a Bike) z zaostankom 34 sekund. Skupno ima zdaj Vingegaard 2:24 minute zaostanka za Afonsom Eulaliom ter 35 sekund prednosti pred Gallom, ki je učvrstil svoj položaj v primerjavi s preostalimi tekmeci za stopničke. Precej časa sta izgubila predvsem Red Bullova, Avstralec Jai Hindley in Giulio Pellizzari.

Hindley, zmagovalec Gira iz leta 2022, je v današnji etapi zaostal 50 sekund, Pellizzari pa 1:28 minute. Hindley kot četrti v seštevku zdaj zaostaja že 4:32 minute za Eulaliom. Sprva se je zdelo, da bodo za etapno zmago obračunali ubežniki, med katerimi je bil najmočnejši Italijan Giulio Ciccone (Lidl-Trek), a se je s težavami Pellizzarija zganila skupina najboljših in rezala v zaostanek za ubežniki. Hitro je bilo jasno, da bodo najboljši na najtežjem delu zadnjega klanca (10,8 km/6,1 %), nadoknadili zaostanek, prvi napad pa je uprizoril Gall.

