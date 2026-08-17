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Kolesarstvo

Zaradi posledic poškodbe na Touru Vingegaard zaključuje sezono

Ljubljana, 17. 08. 2026 11.18 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
R.S.
Jonas Vingegaard

Ekipa Visma-Lease a Bike je sporočila, da je danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard zaradi posledic, ki jih še vedno čuti po zlomu ključnice na Dirki po Franciji, že končal letošnjo sezono in se bo osredotočil na to, da se čim bolj pripravljen vrne v letu 2027.

Jonas Vingegaard je imel pred letošnjo Dirko po Franciji za seboj uspešno sezono. Danec je slavil na večdnevni dirki Pariz–Nica in po Kataloniji, za tem pa je slavil še na prvi tritedenski dirki v letošnji sezoni Giro d'Italia. Z zmago na Dirki po Italiji je dosegel zmage na vseh treh velikih tritedenskih dirkah; pred njim je ta dosežek uspel le sedmim drugim profesionalnim kolesarjem. Čeprav je od padca 29-letnika na 15. etapi Toura minilo več kot mesec dni, Vingegaard po operaciji ključnice še vedno čuti posledice zloma, kar mu onemogoča popolno pripravo na najhujše napore.

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"Po dolgem in intenzivnem dirkaškem obdobju je bilo po Dirki po Franciji tako ali tako načrtovano obdobje okrevanja. Zaradi poškodbe ključnice je bil začetek mojih treningov prestavljen in v prihodnjem obdobju se ne morem vrniti na vrhunsko raven. Poudarek je na optimalni pripravi na cilje sezone 2027. O teh specifičnih ciljih se bom z ekipo pogovoril v prihodnjem obdobju," je v izjavi dejal kolesarski zvezdnik.

Jonas Vingegaard je zmagal ne letošnji Dirki po Italiji.
Jonas Vingegaard je zmagal ne letošnji Dirki po Italiji.
FOTO: Profimedia

Že pred njegovim padcem na Dirki po Franciji ni bilo jasno, kaj je v nadaljevanju sezone v načrtih Danca, saj je bil njegov program potrjen le do Toura, zato ni veliko presenečenje, da se je odločil končati letošnjo sezono in se popolnoma usmeriti v prihodnjo.

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"Kot smo napovedali na začetku sezone, bomo po Dirki po Franciji pregledali preostali del sezone. Po napornem obdobju z mnogimi dnevi dirkanja in zlomom ključnice, ki ga je Jonas utrpel na Touru, je zanj najbolje, da se osredotoči na leto 2027. Skupaj z Jonasom bova v prihodnjih tednih preučila pravo zasnovo treningov in cilje za novo leto," je o odločitvi, ki so jo bili primorani sprejeti, dejal športni direktor ekipe Marc Reef.

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KOMENTARJI5

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Brus1234
17. 08. 2026 13.05
Pogi se bo letos vozil brez dostojnega tekmeca. Trening leto!!
Odgovori
0 0
Noleani
17. 08. 2026 12.50
On se je poškodoval že več kot en mesec nazaj, vrhunski športnik vajen bolečine in za letos končal sezono. Naša predsednica se je poškodovala 14 dni nazaj pa je že brez opornice in peče palačinke. Super ženska ni kaj. Sploh v luči dejstva, da se vsak zlom celi od 4 do 6 celo 8 tednov glede na mesto poškodbe in starost ter kostno strukturo pooškodovanca. P.S. ženske sploh po 50 letu imajo veliko slabšo kostno maso kot moški in kažejo lahko celo že prve znake osteoporoze.
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+1
1 0
ptuj.si
17. 08. 2026 12.14
z mnogimi dnevi dirkanja??? AJA?
Odgovori
+1
1 0
rok1211
17. 08. 2026 12.08
vse zvezde so na strani pogija
Odgovori
-1
0 1
GUNDABAD
17. 08. 2026 12.00
od zmeraj je bil jokica, ko je padel, bi mu dal plačo sam za polovico sezone
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-3
0 3
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