Zaradi posledic poškodbe na Touru Vingegaard zaključuje sezono

Jonas Vingegaard je imel pred letošnjo Dirko po Franciji za seboj uspešno sezono. Danec je slavil na večdnevni dirki Pariz–Nica in po Kataloniji, za tem pa je slavil še na prvi tritedenski dirki v letošnji sezoni Giro d'Italia. Z zmago na Dirki po Italiji je dosegel zmage na vseh treh velikih tritedenskih dirkah; pred njim je ta dosežek uspel le sedmim drugim profesionalnim kolesarjem. Čeprav je od padca 29-letnika na 15. etapi Toura minilo več kot mesec dni, Vingegaard po operaciji ključnice še vedno čuti posledice zloma, kar mu onemogoča popolno pripravo na najhujše napore.
"Po dolgem in intenzivnem dirkaškem obdobju je bilo po Dirki po Franciji tako ali tako načrtovano obdobje okrevanja. Zaradi poškodbe ključnice je bil začetek mojih treningov prestavljen in v prihodnjem obdobju se ne morem vrniti na vrhunsko raven. Poudarek je na optimalni pripravi na cilje sezone 2027. O teh specifičnih ciljih se bom z ekipo pogovoril v prihodnjem obdobju," je v izjavi dejal kolesarski zvezdnik.
Že pred njegovim padcem na Dirki po Franciji ni bilo jasno, kaj je v nadaljevanju sezone v načrtih Danca, saj je bil njegov program potrjen le do Toura, zato ni veliko presenečenje, da se je odločil končati letošnjo sezono in se popolnoma usmeriti v prihodnjo.
"Kot smo napovedali na začetku sezone, bomo po Dirki po Franciji pregledali preostali del sezone. Po napornem obdobju z mnogimi dnevi dirkanja in zlomom ključnice, ki ga je Jonas utrpel na Touru, je zanj najbolje, da se osredotoči na leto 2027. Skupaj z Jonasom bova v prihodnjih tednih preučila pravo zasnovo treningov in cilje za novo leto," je o odločitvi, ki so jo bili primorani sprejeti, dejal športni direktor ekipe Marc Reef.
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