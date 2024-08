Vingegaard zmagovalec poljske pentlje, Mohorič šesti

Zadnja, ne preveč zahtevna etapa v Krakovu (142,1 km) je potekala po preverjenem receptu. Glavnina je večino časa lovila štiri ubežnike na čelu in jih ujela tik pred koncem etape.

Pričakovano je sledil sprinterski obračun, ki ga je še drugič na tej dirki dobil 22-letni Kooij (Visma-Lease a Bike) in slavil 35. zmago v karieri. Drugo mesto je pripadlo Belgijcu Timu Merlieru (Soudal Quick-Step), tretje pa še enemu Belgijcu Gerbenu Thijssenu (Intermarche-Wanty).

Najboljši v skupnem seštevku so v času glavnine varno prečkali ciljno črto v Krakovu, zaradi česar v razvrstitvi ni bilo sprememb.

Najboljši je bil na koncu Vingegaard, ki je imel 13 sekund naskoka pred Italijanom Diegom Ulissijem (UAE Team Emirates) in 20 pred moštvenim kolegom Wilcom Keldermanom. Mohorič, ki je etapo sklenil na 22. mestu, je bil skupno šesti z zaostankom 44 sekund.

Za Vingegaarda je bila to 36. zmaga v karieri in tretja na večdnevnih dirkah to sezono, potem ko je dobil preizkušnji O Gran Camino februarja in Tirreno-Adriatico v marcu. Tokratno dirko je dobil brez etapne zmage.

Vingegaard je po 81 izdajah poljske pentlje postal prvi danski skupni zmagovalec. Eno zmago ima tudi Slovenija, in sicer lansko Mohoričevo.