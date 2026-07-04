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Kolesarstvo

Vingegaard zmagovalec uvodne etape, Pogačar tretji

Barcelona, 04. 07. 2026 17.34 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
A.V. STA
Tadej Pogačar

Z ekipno vožnjo na čas se je v Barceloni začela 113. kolesarska dirka po Franciji, ki bo na sporedu vse do 26. julija. Prvi favorit za skupno zmago Tadej Pogačar (UAE) je uvodno etapo zaključil na tretjem mestu z 12 sekundami zaostanka za zmagovalcem Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike), na drugo mesto pa se je zavihtel Italijan Filippo Ganna iz moštva Netcompany Ineos.

Čeprav so organizatorji vsakemu posamezniku izmerili svoj čas, je etapna zmaga pripadla celotni ekipi Visma-Lease a Bika, enim od glavnih favoritov na stavnicah pred začetkom uvodnega dejanja Toura.

Nizozemska zasedba je bila najhitrejša pri drugem in tretjem vmesnem času, v zadnjem razgibanem delu pa sta dva preostala člana ekipe pripravila teren za Jonasa Vingegaarda, ki je ciljno črto prečkal osem sekund pred Filippom Ganno (Netcompany Ineos).

Profil 1. etape na dirki po Franciji
Profil 1. etape na dirki po Franciji
FOTO: Tour de France

Emirati, zbrani okoli Tadeja Pogačarja, so začeli malce rezervirano s slabimi petimi sekundami zaostanka za Ineosom, pred njimi so bili tudi kolesarji Lidl-Treka in Visma-Lease a Bika. V nadaljevanju so emirati vse bolj izgubljali. Na drugem vmesnem času so imeli sedem, na tretjem pa 13 sekund zaostanka.

Pogačarja je Mehičan Isaac del Toro pripeljal do vznožja zadnjega klanca, nato pa je slovenski as skušal omejiti škodo. V cilju je zaostal 12 sekund, pri čemer je v zadnjem kilometru proti Dancu na klancu (800 m/7 odstotkov) nadoknadil slabih pet sekund.

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Zaostali so tudi nekateri drugi kandidati za visoka mesta. Francoski izzivalec Paul Seixas je z Decathlonom ciljno črto prečkal v času 22:26 in je deseti z zaostankom 39 sekund za Vingegaardom, medtem ko je Španec Juan Ayuso (Lidl-Trek) zaostal 16 sekund in je četrti. Še tri sekunde več je zaostal Belgijec Remco Evenepoel z Red Bullom.

Ostala Slovenca, Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull), sta delovala kot pomočnika v svojih ekipah. Po neuradnih informacijah je Mohorič celo padel, medtem ko je Tratnik prav tako hitro zaostal.

Izidi, 1. etapa, Barcelona (19,6 km/ekipni kronometer):

1. Visma-Lease a Bike 21:47

2. Netcompany Ineos + 0:08

3. UAE Team Emirates-XRG 0:12

4. Lidl-Trek 0:16

5. Red Bull-BORA-hansgrohe 0:19

6. Decathlon CMA CGM 0:39

7. Alpecin-Premier Tech isti čas

8. Groupama-FDJ United 0:41

9. Bahrain-Victorious 0:47

10. Jayco AlUla 0:51

...

- skupni vrstni red (1/21):

1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 21:47

2. Filippo Ganna (Ita/Netcompany Ineos) + 0:08

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 0:12

4. Juan Ayuso (Špa/Lidl-Trek) 0:16

5. Remco Evenepoel (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 0:19

6. Isaac del Toro (Meh/UAE Team Emirates-XRG) 0:26

7. Davide Piganzoli (Ita/Visma-Lease a Bike) 0:28

8. Florian Lipowitz (Nem/Red Bull-BORA-hansgrohe) 0:35

9. Tobias Foss (Nor/Netcompany Ineos) 0:38

10. Paul Seixas (Fra/Decathlon CMA CGM) 0:39

...

125. Matej Mohorič (Slo/Bahrain-Victorius) 3:56

132. Jan Tratnik (Slo/Red Bull-BORA-hansgrohe) 4:06

...

kolesarstvo dirka po franciji tadej pogačar ekipni kronometer uae

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KOMENTARJI9

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janez horvat
04. 07. 2026 20.11
Prišel sem domov ob 18.45 in vklopil 2.program RTV, da gledam Tour. 5 minut dve sliki na ekranu: leva stran dirka (brez komentarja) leva stran reklame. To plačujemo vsak mesec. Ko je dirka bila na vrhuncu. Preklopil na športni kanal in pogledal do konca. Sicer pa: bravo Pogačar. Dirka se je šele začela. Bom spremljal na drugih kanalih.
Odgovori
+0
1 1
Podlesničar
04. 07. 2026 20.06
Eurospin je pa že na prvi etapi padel... očitno Rogla dobiva dostojnega naslednika.
Odgovori
-2
0 2
bobiv
04. 07. 2026 20.00
Ni važno kdo prvi obleče rumeno majico, važno je kdo jo obleče zadnji!
Odgovori
+5
6 1
landrick landrick
04. 07. 2026 19.23
Bravo Vingo 🫱
Odgovori
-12
3 15
mackon08
04. 07. 2026 20.39
landrick landrick ti si tipičen nevoščljivec, kar grizi se ko bo Pogi prvi.
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0 0
jure112
04. 07. 2026 18.50
A zdej ze cele odstavke kopirate iz rtv? Bravo novinarji!
Odgovori
+10
10 0
Podlesničar
04. 07. 2026 18.14
Spet bomo 3 tedne gledali goljufe na delu...
Odgovori
-23
1 24
nova pot
04. 07. 2026 19.20
Ti si zelo zafrustriran človek.
Odgovori
+11
13 2
Tici 007
04. 07. 2026 19.38
in s tem komentarjem je vse ok ane?
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+6
6 0
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