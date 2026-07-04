Vingegaard zmagovalec uvodne etape, Pogačar tretji

Čeprav so organizatorji vsakemu posamezniku izmerili svoj čas, je etapna zmaga pripadla celotni ekipi Visma-Lease a Bika, enim od glavnih favoritov na stavnicah pred začetkom uvodnega dejanja Toura. Nizozemska zasedba je bila najhitrejša pri drugem in tretjem vmesnem času, v zadnjem razgibanem delu pa sta dva preostala člana ekipe pripravila teren za Jonasa Vingegaarda, ki je ciljno črto prečkal osem sekund pred Filippom Ganno (Netcompany Ineos).

Profil 1. etape na dirki po Franciji FOTO: Tour de France

Emirati, zbrani okoli Tadeja Pogačarja, so začeli malce rezervirano s slabimi petimi sekundami zaostanka za Ineosom, pred njimi so bili tudi kolesarji Lidl-Treka in Visma-Lease a Bika. V nadaljevanju so emirati vse bolj izgubljali. Na drugem vmesnem času so imeli sedem, na tretjem pa 13 sekund zaostanka. Pogačarja je Mehičan Isaac del Toro pripeljal do vznožja zadnjega klanca, nato pa je slovenski as skušal omejiti škodo. V cilju je zaostal 12 sekund, pri čemer je v zadnjem kilometru proti Dancu na klancu (800 m/7 odstotkov) nadoknadil slabih pet sekund.

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Zaostali so tudi nekateri drugi kandidati za visoka mesta. Francoski izzivalec Paul Seixas je z Decathlonom ciljno črto prečkal v času 22:26 in je deseti z zaostankom 39 sekund za Vingegaardom, medtem ko je Španec Juan Ayuso (Lidl-Trek) zaostal 16 sekund in je četrti. Še tri sekunde več je zaostal Belgijec Remco Evenepoel z Red Bullom. Ostala Slovenca, Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull), sta delovala kot pomočnika v svojih ekipah. Po neuradnih informacijah je Mohorič celo padel, medtem ko je Tratnik prav tako hitro zaostal.

Izidi, 1. etapa, Barcelona (19,6 km/ekipni kronometer):

1. Visma-Lease a Bike 21:47 2. Netcompany Ineos + 0:08 3. UAE Team Emirates-XRG 0:12 4. Lidl-Trek 0:16 5. Red Bull-BORA-hansgrohe 0:19 6. Decathlon CMA CGM 0:39 7. Alpecin-Premier Tech isti čas 8. Groupama-FDJ United 0:41 9. Bahrain-Victorious 0:47 10. Jayco AlUla 0:51 ...

- skupni vrstni red (1/21):

1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike) 21:47 2. Filippo Ganna (Ita/Netcompany Ineos) + 0:08

3. Tadej Pogačar (Slo/UAE Team Emirates-XRG) 0:12