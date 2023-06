Vingegaard se otepa vloge favorita in pričakuje zgodnji napad Pogačarja

Jonas Vingegaard in Wout van Aert sta v Bilbau predstavila načrte in pričakovanja pred sobotnim začetkom 110. Dirke po Franciji. Danec bo prvič v karieri branil zmago na eni od tritedenskih preizkušenj, a se z dodatnim pritiskom, kot pravi, ne obremenjuje. Lanski dobitnik zelene majice Van Aert pa je zatrdil, da o točkovnem seštevku ne razmišlja. Prioriteta je ekipno branjenje rumene majice, do katere bo skušal tretjič v karieri priti Tadej Pogačar.

icon-expand Jonas Vingegaard je lani za mnoge presenetljivo slavil na dirki po Franciji, pri čemer mu je izdatno pomagal Wout van Aert. FOTO: AP

Čeprav Tadej Pogačar po zlomu zapestja pravi, da še vedno ni stoodstoten, se Jonas Vingegaard z besedami svojega največjega konkurenta v boju za skupno zmago ne obremenjuje. 26-letni Danec pričakuje, da bo zmagovalec Toura v letih 2020 in 2021 napadel že zgodaj. Morda že v soboto in nedeljo, ko bo prvi dve etapi gostila španska pokrajina Baskija. "Pričakujem, da bo napadel že zgodaj, tako kot lani. Moral bom biti pripravljen in v najboljši formi," začetek francoske pentlje v Bilbau previdno pričakuje Vingegaard, ki je lani Pogačarja ugnal za skoraj tri minute (2:43). Kapetan ekipe Team UAE Emirates je sicer nedavno dejal, da je Vingegaard kot lanski zmagovalec v vlogi prvega favorita, a Danec odgovarja, da o tem sploh ne razmišlja.

'Sem v formi, ki smo jo načrtovali' "Odvisno bo od tega, kdo bo v najboljši formi. Mislim, da ni pomembno, kdo je pred začetkom prvi favorit. Lahko bi tudi rekel, da ta vloga pripada njemu," je Vingegaard v celoti osredotočen zgolj nase. "Razmišljam, kje bi se še lahko izboljšal. V zadnjih dveh mesecih sem se popolnoma osredotočil pripravi na Tour. Mislim, da sem v formi, ki smo jo pred tem načrtovali." Letos sta se s Pogačarjem pomerila le na dirki od Pariza do Nice, kjer je slavil kolesar s Klanca pri Komendi. Danski specialist za najtežje vzpone je odlično formo v začetku junija potrdil z zanesljivo zmago na kriteriju po Dofineji, potem pa se je posvetil zadnjim pripravam pred Tourom, s katerimi je zelo zadovoljen. "Po Dofineji sem imel zelo dobro obdobje treningov. Pripravljen sem. Moja forma je dobra, a šele čez tri tedne bomo videli, ali bo to dovolj," je nadaljeval kapetan Jumbo-Visme, ki pravi, da zaradi lanske zmage dodatnega pritiska ne čuti: "Po eni strani bi lahko rekli, da sem tisti, ki ga bodo drugi napadali, ampak tudi jaz bom napadal zmago, enako kot sem jo lani in predlani. Mislim, da to ne spremeni veliko."

icon-expand Jonas Vingegaard bo skušal brez pretresov preživeti prvi teden. Potem pa se bo odločalo o končnem zmagovalcu, pravi. FOTO: AP

Van Aert ne razmišlja o zeleni majici Vingegaardu bo pri branjenju rumene majice brez dvoma v izdatno pomoč eden najbolj vsestranskih kolesarjev na svetu Wout van Aert. "Letos sem v drugačnem položaju kot lani, ko sem imel jasen cilj zbrati čim več točk. Letos bom sicer napadal etapne zmage, a zelena majica ni pravi cilj. Mislim, da sta glavna favorita zanjo Jasper Philipsen in Mads Pedersen. Veliko etap se bo po napornem in dolgem dnevu končalo s sprintom, kar jima zagotovo ustreza," napoveduje "belgijska lokomotiva".

Poleg Jonasa Vingegaarda in Wouta van Aerta bodo barve Jumbo-Visme zastopali še Francoz Christophe Laporte, Belgijca Tiesj Benoot in Nathan van Hooydonck, Nizozemca Wilco Kelderman in Dylan van Baarle ter ameriški specialist za vzpone Sepp Kuss.

28-letnik je v svoji karieri zbral že 41 zmag, v tej sezoni pa mu ne gre vse po načrtih, saj je slavil le dvakrat – na enodnevni preizkušnji E3 Saxo Classic in državnem prvenstvu v kronometru. Na nedavni dirki po Švici je ostal brez uspeha, čeprav je kar trikrat stal na odru za zmagovalce. "Ne bi rekel, da sem se mučil. Dobil sem seštevek po točkah, s čimer bi bili številni kolesarji zelo zadovoljni. Res pa je, da ljudje okoli mene pričakujejo zmage. Tudi sam jih. Zato sem bil še toliko bolj zadovoljen, da mi je na DP le uspelo slaviti."

icon-expand Wout van Aert je na Touru doslej zbral devet etapnih zmag, toliko kot tudi Tadej Pogačar. FOTO: AP