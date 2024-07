Čustveni Vingegaard: Pred tremi meseci si kaj takega nisem mogel zamisliti

V grozljivem padcu, v katerega so bili udeleženi kolesarji na četrti etapi dirki po Baskiji, ki se je odvijala v začetku aprila, jo je najslabše odnesel danski kolesar Jonas Vingegaard. Takrat še ni vedel, koliko časa bo potekalo okrevanje in ali bo sploh lahko sodeloval na dirki po Franciji, ki je zanj predstavljala enega glavnih ciljev sezone. V sredo pa si je Danec tako prikolesaril 1. etapno zmago na letošnjem Turu, četrto na francoskih pentljah in 35. v karieri. Zdi se, da so težave, ki so ga pestile v prvem delu leta, že pozabljene.

"Ja, seveda je to zame zelo čustveno vse skupaj. Priti nazaj po tisti nesreči. Zelo, zelo veliko mi pomeni. Veliko sem prestal v zadnjem času. V zadnjih treh mesecih. Ko samo pomislim na vse ... Vse to pa seveda ne bi bilo mogoče brez moje družine. Zelo sem vesel, da sem sploh lahko tukaj. Da sem danes zmagal to etapo, pa mi pomeni zares ogromno. Zmagal sem tudi za svojo družino, stalno so z mano in me podpirajo. Ja, kar se tiče Tadeja Pogačarja, sprva nisem uspel slediti, precej je močan, silovito je napadel. Močno sem se moral boriti, sprva nisem verjel, da se bom lahko vrnil, ampak nisem se nehal boriti. Vrnil sem se, bil konkurenčen, dobro sva sodelovala in ga presenetljivo na koncu v sprintu tudi ugnal. Zares neverjetno. Še enkrat, zelo veliko mi to pomeni. Današnja zmaga pa, ... pred tremi meseci si kaj takega nisem mogel zamisliti," je v solzah dejal takoj po koncu etape.