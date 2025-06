'Če bi vedel za kakšno Pogačarjevo slabost, je ne bi delil z vami'

"Po Dofineji me čakajo še ene višinske priprave v Tignesu v francoskih Alpah, da bi kar se da natančno prilagodil nastavitve za moj veliki cilj sezone. In vsi vemo, kaj je to." Danec verjame, da so težave po padcu marca že preteklost. To je ugotovil tudi v dnevih po Dofineji. "Zdaj sem popolnoma osredotočen na dirko po Franciji. Pretres možganov, ki sem ga utrpel po nesreči na dirki Pariz - Nica je že za menoj in nimam drugih fizičnih težav," je poudaril 28-letni Vingegaard.