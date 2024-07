Vingegaard po drugem mestu na Touru že prečrtal nastop na Vuelti

Danec je v zadnjih dneh zelo čustveno pospremil dogajanje na dirki po Franciji, ki jo je dobil v letih 2022 in 2023. Letos je moral priznati premoč slovenskemu zvezdniku Tadeju Pogačarju. Ta je na koncu drugouvrščenega Vingegaarda ugnal za 6:17 minute, medtem ko je tretji Belgijec Remco Evenepoel zaostal 9:18 minute.

Vingegaard si je v začetku aprila ob grozljivem padcu na dirki po Baskiji zlomil nekaj reber, ključnico in predrl pljuča. Po dolgotrajnem okrevanju je vseeno nastopil na dirki po Franciji, a tam ni bil kos Pogačarju. Vseeno je dobil 11. etapo do Le Liorana, ko je Slovenca ugnal v sprintu, in bil zadovoljen z drugim mestom v skupnem seštevku.