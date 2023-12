Vingegaarda prihodnje leto ne bo na Giru

Dejstvo je, da že od leta 1998, ko je to uspelo Marcu Pantaniju , še noben kolesar v istem letu ni osvojil dvojne zmage med moškimi (na Giru in Touru), vendar Pogačar upa, da se bo vpisal v zgodovino in slavil na svojem debiju na Giru. Jumbo-Visma še vedno pričakuje, da bo Tadej Pogačar grozil na Tour de France.

"To je zelo težko reči, saj vsi vemo, da je kakovosten kolesar, mnogi pravijo, da je najboljši kolesar na svetu. Zaradi njega so dirke izjemno privlačne, zato je za navijače dirka na Giru zaradi kolesarja, kot je on, zelo posebna. To je lep izziv za nas in za druge ekipe, da vidimo, ali ga lahko premagamo. Za kolesarstvo na splošno je dejstvo, da je na Giru in Touru razlog, da sta dirki bolj popolni in zanimivi," je globalcyclingnetwork povedal športni direktor Jumbo-Visme.