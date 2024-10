Vingegaardov trener: Moramo sprejeti, da je Pogačar dvignil letvico

OGLAS

"Moramo sprejeti dejstvo, da je Pogačar letos precej dvignil letvico. Po drugi strani pa je res velika prednost, da smo lahko zgodaj začeli priprave z Jonasom. Moramo pritiskati in zmanjšati razliko," je dejal Dančev trener pri ekipi Visma-Lease a Bike. Vingegaard je na letošnjem Touru zasedel drugo mesto za Pogačarjem, a v seštevku zaostal več kot šest minut, potem ko ni imel idealnih priprav po grdem padcu na dirki po Baskiji. "Jonas je 12 dni preživel v bolnišnici brez kakršnekoli aktivnosti. Izgubil je ogromno mišične mase, kar je pustilo posledice v nadaljevanju sezone," je Heemskerk spomnil na grozljiv padec v četrti etapi baskovske pentlje, pri čemer si je zlomil nekaj reber in predrl pljuča. 27-letni Danec trenutno postavlja temelje z zgodnjim začetkom priprav. "To smo potrebovali. Po tistem padcu nam je poleti manjkalo nekaj stvari," je dodal njegov trener. "Zelo dobro trenira na kolesu, poudarek pa je na moči in kondiciji. To je postopek normalizacije treninga, potem ko je izgubil nekaj mišične mase."

Heemskerk je obenem poudaril, da v procesu treninga ne smejo samoumevno trditi, da bi bil na letošnji francoski pentlji ob normalnih pripravah Danec na Pogačarjevi ravni. "Nikakor si ne smemo privoščiti trditev, da bi s pravimi pripravami premagali Pogačarja," je sprva poudaril in dodal: "Moramo analizirati in storiti vse, da ga premagamo. V tem pogledu je pomemben vsak naslednji teden, celotna zima in priprave na novo sezono. Tako bo vse do Toura. Vemo, da je pred nami zahtevna naloga."

