Vingegaardova žena obsojajoče nad Vismo: Bojim se, da bo Jonas pregorel

Žena danskega kolesarja Jonasa Vingegaarda je vse bolj zaskrbljena zaradi pričakovanj moževe ekipe Visma–Lease a Bike. Trine Marie Vingegaard je v nedavnem intervjuju za danski Politiken izrazila prepričanje, da v nizozemski ekipi Jonasa preveč ženejo in pri tem pozabljajo, da bi si kot mož in oče dveh otrok želel svoj prosti čas preživeti tudi z družino.

"Jonasa poznam tako dobro, da se mi zdi, kot da ga ekipa trenutno pretirano žene. Bojim se, da bo pregorel," je v pogovoru za danski časopis Politikon svoje skrbi za moža Jonasa Vingegaarda, ki trenutno nastopa na dirki po Franciji, izrazila Trine Marie Vingegaard. Meni, da bi morali v ekipi Visma-Lease a Bike bolj prisluhniti željam njenega moža in predvsem prikazati bolj človeški pristop. "Jonas je oseba, ki potrebuje več počitka in sprostitve. Res je, da je vse izračune možno opraviti v Excelovih tabelah, toda včasih ljudje pozabijo na človeka, ki se skriva v športniku, in kako iz njega potegniti najboljše. Vse to bi lahko imelo nasprotni učinek," opozarja.

Kolesar in njegova izbranka sta se spoznala leta 2016 pri ekipi ColoQuick, pri kateri je on takrat kolesaril, ona pa opravljala delo vodje trženja. Ker je že toliko let vpeta v kolesarstvo, razume, da nizozemska ekipa Vingegaarda vsako leto želi čim bolje pripraviti na vrhunec sezone, dirko po Franciji, vendar poudarja, da se tega ne lotevajo na način, ki bi ustrezal 28-letnemu Dancu. "On potrebuje napolnjene baterije, da lahko nastopa na najvišji ravni. Ekipa želi, da bi osvojil dirko po Franciji, zato vse načrtujejo tako, da bi ga spravili v najboljšo formo, to pa vključuje tudi veliko višinskih priprav. A on si baterij ne napolni na neprestanih višinskih pripravah z ekipo. Biti mora z družino, na Danskem, da se lahko resnično počuti dobro," opisuje potrebe svojega moža.

Žena kolesarskega zvezdnika poudarja, da njen izbranec ni kot ostali kolesarji in da je čas, preživet z družino, ključen za njegove uspehe na dirkah. "Jonas je močno navezan na svoje rutine. Včasih si mora odpočiti v najbolj mirnem možnem okolju, samo s svojo družino. To je velik del njega in razloga, zakaj je uspešen. Ni kot mnogi drugi kolesarji." Po njenem mnenju ekipa Visma–Lease a Bike preveč vpliva na družinsko življenje Vingegaardovih. Kot primer tega je navedla dejstvo, da so Nizozemci nasprotovali temu, da 28-letnik sam prenovi kuhinjo. A zdaj se je njen mož vendarle naučil postaviti zase."Prej ni imel toliko hrbtenice, manjkala sta mu tudi samozavest in vera, da je dovolj dober," ponosno pravi.

Trine Marie Vingegaard pa moti tudi občutek, da v nizozemski ekipi na dirki po Franciji ni vse podrejeno skupni zmagi njenega moža, dober zgled ekipne hierarhije pa vidi pri ekipi Tadeja Pogačarja UAE Team Emirates. "Če želiš z drugimi kolesarji osvajati etapne zmage, potem ti kolesarji ne morejo pomagati Jonasu. Občudovanja vredno je, kako se s tem spopada Pogačarjeva ekipa. Tam ni dvoma, kdo je vodja, vsak dobro pozna svojo vlogo." Čez Vismo-Lease a Bike je imela veliko povedati tudi v intervjuju za danski Jyllands-Posten. Zlasti kritična je bila nad odzivom po hudem padcu danskega kolesarja na letošnji dirki Paris–Nice, ko je utrpel pretres možganov. "Za njegovo stanje smo družinski člani izvedeli po televiziji. Res je neprimerno, da nam nihče ni poslal niti sporočila, da je z njim vse v redu. Tega preprosto ne morem razumeti," je bila še ostra.

