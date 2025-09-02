Svetli način
Kolesarstvo

Vinu etapa, Vingegaard v skupno vodstvo na dirki po Španiji

Pamplona, 02. 09. 2025 18.11 | Posodobljeno pred eno minuto

Avstralec Jay Vine je zmagovalec 10. etape kolesarske dirke po Španiji. Član ekipe UAE Team Emirates-XRG je na 175 kilometrov dolgi preizkušnji med naravnim parkom Sendaviva in Larra Belaguo slavil po uspešnem begu. Skupno vodstvo je prevzel danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike).

Jonas Vingegaard je spet oblekel rdečo majico.
FOTO: Profimedia

Kolesarji so se na španske ceste vrnili po ponedeljkovem prostem dnevu, tokrat jih je po večinoma ravninski trasi na koncu čakal dobrih devet kilometrov dolg vzpon do smučarskega središča Larra Belagua.

Pred tem so bili številni kolesarji v begu, v njem pa ni bilo posebej nevarnega tekmovalca za skupni seštevek. Glavnina je zadnji vzpon začela s približno tremi minutami zamude, a z dobrim ritmom hitro strla do te etape vodilnega Norvežana Torsteina Traeena (Bahrain Victorious), ki je na koncu proti Jonasu Vingegaardu, zmagovalcu prejšnje etape, izgubil dobro minuto.

V ospredju je ob ne posebej zainteresirani skupini za etapno zmago z Vingegaardom na čelu lahko Jay Vine mirno pripeljal na prvem mestu čez ciljno črto ter vpisal svojo enajsto poklicno zmago. Drugo mesto je s 35 sekundami zaostanka zasedel Španec Pablo Castrillo, tretji pa je bil njegov rojak in moštveni kolega iz Movistarja Javier Romo z 1:04 minute zamude.

Še sekundo več je zaostala Vingegaardova skupina, to pa je pomenilo spremembo v skupnem seštevku. Zdaj ima Danec 26 sekund naskoka pred Traeenom, Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), tudi eden favoritov za skupno zmagoslavje, pa zaostaja za 38 sekund.

Na dirki nastopata tudi Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) in Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG), a nista v ospredju.

V sredo kolesarje čaka 157 kilometrov dolga in razgibana etapa v okolici Bilbaa.

kolesarstvo jay vine dirka po španiji vuelta
