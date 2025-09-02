Vinu etapa, Vingegaard v skupno vodstvo na dirki po Španiji

Kolesarji so se na španske ceste vrnili po ponedeljkovem prostem dnevu, tokrat jih je po večinoma ravninski trasi na koncu čakal dobrih devet kilometrov dolg vzpon do smučarskega središča Larra Belagua.

Pred tem so bili številni kolesarji v begu, v njem pa ni bilo posebej nevarnega tekmovalca za skupni seštevek. Glavnina je zadnji vzpon začela s približno tremi minutami zamude, a z dobrim ritmom hitro strla do te etape vodilnega Norvežana Torsteina Traeena (Bahrain Victorious), ki je na koncu proti Jonasu Vingegaardu, zmagovalcu prejšnje etape, izgubil dobro minuto.

V ospredju je ob ne posebej zainteresirani skupini za etapno zmago z Vingegaardom na čelu lahko Jay Vine mirno pripeljal na prvem mestu čez ciljno črto ter vpisal svojo enajsto poklicno zmago. Drugo mesto je s 35 sekundami zaostanka zasedel Španec Pablo Castrillo, tretji pa je bil njegov rojak in moštveni kolega iz Movistarja Javier Romo z 1:04 minute zamude.