Vinu še druga etapa na Vuelti, Roglič napredoval na tretje mesto

Avstralec Jay Vine je zmagovalec osme etape kolesarske dirke po Španiji. S tem je prišel še do druge etapne zmage na Vuelti, potem ko je slavil že v četrtek. Slovenski as Primož Roglič je v etapi osvojil šesto mesto in deloval bolje kot pred dvema dnevoma. V skupnem seštevku, v katerem vodi Belgijec Remco Evenepoel, je napredoval na tretje mesto.

Za vodilnim Remcom Evenepoelom (Quick-Step Alpha Vinyl) Primož Roglič (Jumbo-Visma) še naprej zaostaja 1:01 minute, drugi pa je Španec Enric Mas (Movistar), ki ima 28 sekund zaostanka za 22-letnim Belgijcem. Na zadnjem vzponu sta potekali dve dirki. Med ubežniki je bilo hitro jasno, da je imel največ moči zmagovalec šeste etape Vine (Alpecin-Deceuninck). Avstralec se je šest kilometrov pred koncem odlepil od zasledovalcev in nato sam nadaljeval proti vrhu vzpona na Collau Fancuayo (10,1 km/7,9 %). Četudi je bil ves dan v begu, je 26-letni Avstralec tudi na najtežjem delu vzpona zadržal prednost pred najboljšimi v glavnini ter ostalimi ubežniki, med katerimi se mu je najbolj približal Španec Marc Soler (UAE Team Emirates), ki je zaostal 43 sekund. Tretje mesto je v etapi pripadlo Estoncu Reinu Taaramäeju (Intermarche-Wanty-Gobert), ki je na koncu skoraj ujel Solerja. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke V ozadju je močan ritem na zadnjem vzponu narekovala ekipa Quick-Step Alpha Vinyl za svojega kapetana Evenepoela, ki pa je posledično hitro porabil vse svoje pomočnike. Štiri kilometre pred koncem je Britanec Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) napadel, z njim pa so ostali le štirje kolesarji, med njimi tudi Roglič. Nato je ritem v zadnjih treh kilometrih narekoval kar Evenepoel sam, ki je s seboj odpeljal Masa in Rogliča. Slednji je tokrat ujel boljši dan, v zadnjem delu zahtevnega vzpona s povprečnim naklonom deset odstotkov v zadnjih štirih kilometrih je ves čas sledil Evenepoelu in Masu ter v cilj kot šesti pripeljal natanko 1:20 minute za Vinom. V nedeljo bo na sporedu še ena zahtevna etapa od Villaviciose do Les Praeresa (171,4 km). Kolesarje čaka pet kategoriziranih vzponov, daleč najtežji pa je slabe štiri kilometre dolg zadnji s povprečnim naklonom kar 13 odstotkov in odseki, na katerih se cesta pokonci postavi tudi z več kot 20 odstotki. Izidi (La Pola Llaviana - Collau Fancuaya, 153,4 km):

1. Jay Vine (Avs/Alpecin-Deceuninck) 4:05:25

2. Marc Soler (Špa/UAE Team Emirates) + 0:43

3. Rein Taaramäe (Est/Intermarche-Wanty-Gobert) isti čas

4. Thibaut Pinot (Fra/Groupama-FDJ) 0:47

5. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step) 1:20

6. Enric Mas (Špa/Movistar) isti čas

7. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma)

8. Simon Yates (VBr/Bikeexchange) 1:33

9. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) isti čas

10. Sebastian Reichenbach (Švi/Groupama-FDJ) 1:42

...

34. Jan Polanc (Slo/UAE Team Emirates) 4:31

... Skupno (8/21):

1. Remco Evenepoel (Bel/Quick-Step) 29:28:19

2. Enric Mas (Špa/Movistar) + 0:28

3. Primož Roglič (Slo/Jumbo-Visma) 1:01

4. Carlos Rodriguez (Špa/Ineos Grenadiers) 1:47

5. Tao Hart Geoghegan (VBr/Ineos Grenadiers) 1:54

6. Juan Ayuso (Špa/UAE Team Emirates) 2:02

7. Simon Yates (VBr/Bikeexchange) 2:05

8. Joao Almeida (Por/UEA Team Emirates) 2:44

9. Jai Hindley (Avs/Bora-Hansgrohe) 2:51

10. Ben O'Connor (Avs/AG2R Citroen) 2:59

...

32. Jan Polanc (Slo/UEA Team Emirates) 10:28

...