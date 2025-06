Visma predstavila ekipo, ki bo Vingegaardu pomagala v boju s Pogačarjem

Na dirki po Franciji, ki se bo začela v soboto, 5. julija, v Lillu, bodo barve močne ekipe Visma-Lease a Bike zastopali Danec Jonas Vingegaard , Belgijci Wout van Aert , Victor Campenaerts in Tiesj Benoot , Američana Matteo Jorgenson in Sepp Kuss , Britanec Simon Yates ter Italijan Edoardo Affini .

"S temi osmimi zelo močnimi kolesarji verjamemo v načrt, ki smo ga naredili za Tour. Že od prvega dne bomo morali biti složni, da bomo optimalno pomagali Jonasu (Vingegaardu) v boju za skupno zmago. Poleg tega bo imelo nekaj kolesarjev priložnost, da se potegujejo za etapne zmage. Zelo zavestno smo osredotočeni nase in na svoj načrt. Za seboj imamo optimalno pripravo in s tem mislimo, da lahko dosežemo najboljši možen rezultat," je pred začetkom francoske pentlje optimističen vodja dirk pri Vismi, Grischa Niermann .

Vingegaard bo v gorah najbolj računal na Jorgensona, Kussa in zmagovalca letošnje dirke po Italiji Simona Yatesa. Na ravnem in razgibanem terenu pri Vismi stavijo na pomoč Belgijcev van Aerta, Benoota in Campenaertsa ter Italijana Affinija.

Nizozemska ekipa bo nastopila v posebnih dresih, ki so jih pri Vismi zaradi črno-rumene kombinacije poimenovali roj.

"S tem ekipa izkazuje spoštovanje predanosti svojih oboževalcev in jih vključuje v ekipo Toura. Med prednaročili so bili dresi razprodani v hipu. Vsi, ki so že kupili naš poseben dres za dirko po Franciji, so bili z imenom vključeni v dizajn dresa, ki ga bodo nosili naši kolesarji in kolesarke," so zapisali v taboru nizozemske ekipe.