Visma z napadi porušila načrte in želje Tadeja Pogačarja

"Naš načrt je bil drugačen, ampak pri Vismi so napadali, tako da smo se morali temu prilagoditi. Na koncu smo se z ekipo znašli skupaj na zadnjem klancu in odpeljali vrhunsko dirko," je pred našim mikrofonom dejal Tadej Pogačar .

Potek etape je opisal tudi za druge slovenske medije, med drugim RTV Slovenija. "Ritem smo narekovali od starta, a bilo je veliko pobegov. Primož Roglič je bil v begu, kar je bilo za nas kar dobro, saj bi ga morale loviti tudi druge ekipe. Visma je na vso moč poskusila na drugi klanec, a se jim ni izšlo. Malce so šli nato še z glavo skozi zid na spustu," je dejal slovenski as.

Med kolesarjenjem se mu je porajala tudi misel na etapno zmago, za katero pa je bil nekoliko, natančneje minuto in 45 sekund, prekratek in tako etapo končal na drugem mestu za Benom O'Connorjem. "Razmišljanje o zmagi se je začelo, ko so pri Vismi napadli na Madeleine. Nehal pa sem razmišljati o zmagi, ko so trije pobegnili pred prelazom Loze, saj v naši skupini nismo sodelovali. Vedel sem, da če imajo veliko prednost in bo kdo od njih dober, bo prišel na vrh z zmago. To je uspelo Benu."