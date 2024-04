Vodilni pri Bori sporočajo: Veseli smo, da je Primož spet na kolesu in nasmejan

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Primož Roglič je bil prejšnji četrtek vpleten v množičen padec na četrti etapi dirke. Med glavnimi favoriti jo je še najbolje odnesel prav Roglič, ki je po nekaterih udarninah in odrgninah hitro okreval, pa čeprav je predčasno končal nastope na dirki.

So prihodnost kolesarstva hlače z zračno blazino?

V bolnišnici so pristali Jay Vine, Jonas Vingegaard in tudi Remco Evenepoel, posebej dolgo okrevanje pa čaka Vingegaarda in njegovo nadaljevanje sezone je še vedno pod velikim vprašajem.