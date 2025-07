Športni šef Pogačarjeve ekipe: Vedeli smo, kakšna bo taktika Visme

Joxean Fernandez "Matxin" FOTO: Joxean Fernandez "Matxin" icon-expand

"Štiri zmage na Touru je dopolnil z dvema drugima mestoma, ob prvem nastopu na Vuelti je dosegel stopničke, na svojem prvem Giru je zmagal ... Na osmih udeležbah je dosegel osem stopničk in pet zmag, zato njegovih predstav na tritedenskih dirkah ni mogoče negativno oceniti. Navdušen sem nad njegovimi dosežki, rezultati in profesionalnostjo," športni vodja emiratov Joxean Fernandez "Matxin" v pogovoru za španski časnik Mundo Deportivo ni mogel prehvaliti svojega superzvezdnika Tadeja Pogačarja.

Kot glavni ključ za zmago na dirki je izpostavil 5. in 13. etapo, na katerih je Slovenec slavil etapno zmago in se dokončno odlepil od svojega najbližjega zasledovalca Jonasa Vingegaarda. "Kronometer v Caenu in vzpon na Hautacam: to sta bili ključni etapi. Najprej je v kronometru pridobil minuto prednosti, na Hautacam pa je to prednost povečal na več kot štiri minute. Mislim, da je bila ta razlika ključ do njegove zmage na Touru," je razmišljal Španec.

Po 13. etapi s ciljem na Hautacamu je prednost Pogačarja presegla štiri minute, kar je pomenilo, da so v ekipi postali bolj obrambno naravnani. "Ko imaš štiriminutno prednost, mora nasprotnik delati in iskati napade. Res je, da je za nas bolj dolgočasno kolesariti obrambno, a je tudi pametneje nadzorovati svoje poteze, kot pa jih ne izvajati." Glede taktike, ki so se je poslužili v ekipi Visma-Lease a Bike, Matxin jasno pove, da so jo pričakovali in da so vedeli, kako se bodo nanjo odzvali. "Vedeli smo, kakšno taktiko bodo uporabili, saj so to že večkrat storili. Rekli so, da želijo z Matteom Jorgensonom zaostriti dirko, da bi bil Tadej tisti, ki bi iz prve roke napadal več kolesarjev. Ta taktika je delovala leta 2022 in želeli so storiti enako. Po mojem mnenju pa so bili, v nameri, da bi izčrpali nas, tako vztrajni in agresivni, da so na koncu izčrpali sebe."

A ne le Tadej Pogačar, na Touru je blestela celotna ekipa, poudarja Matxin. "Nils Politt je kilometre in kilometre vlekel in narekoval tempo v ospredju, Tim Wellens je bil zelo aktiven, napadal, bil taktično odličen in navdušil celo z etapno zmago. Marc Soler je bil kot vedno temeljnega pomena, zatrl je nevarne pobege ter pomagal na ravnini in vzponih," je Španec spregovoril o pomenu preostalih kolesarjev v ekipi. Še zlasti ga je navdušila predstava Jhonatana Narvaeza, ki ga je označil za enega Pogačarjevih ključnih pomočnikov. "Je zelo eksploziven kolesar, ki je pomagal zlomiti dirko. Pravzaprav je bil na Hautacamu tisti, ki je zlomil dirko in dosegel, da je celo Vingegaard eksplodiral. To sem od njega pričakoval, in v vseh pogledih se je celo še izboljšal. Zasluži si pohvalo, ker je bil na dolgih vzponih zelo daleč spredaj in rekel bi, da je bil izjemen."

Dirka po Franciji se sicer ni končala povsem idealno za ekipo emiratov, saj so po deveti etapi ostali brez Joaa Almeide. Portugalec si je v sedmi etapi zlomil rebra, sedaj pa je očitno že dobro okreval, saj se bo udeležil dirke po Španiji, ki se začne 23. avgusta. Na Vuelti pa ne bo nastopal Tadej Pogačar, ki se bo v tekmovalni pogon vrnil v Kanadi na veliki nagradi Quebeca in veliki nagradi Montreala. V njegovi odsotnosti bosta kapetansko vlogo prevzela Almeida in Juan Ayuso.