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Kolesarstvo

Vollering z napadom v Nici prevzela vodstvo na Dirki po Franciji

Nica, 08. 08. 2026 19.34 pred enim dnevom 2 min branja 0

Avtor:
STA
Demi Vollering je prevzela skupno vodstvo na Dirki po Franciji.

Nizozemska kolesarka Demi Vollering se je prebila v skupno vodstvo na dirki po Franciji. V osmi etapi od Sisterona do Nice je prva kolesarka sveta pobegnila na kratkem, a strmem vzponu na Chemin de l'Arieta šest kilometrov pred ciljem in Poljakinji Kasii Niewiadomi-Phinney odvzela skupno vodstvo. Slovenka Urška Žigart je bila 39.

Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) je s tem odgovorila na petkov razplet, ko je Kasii Niewiadomi-Phinney (Canyon-SRAM) uspel pobeg na sloviti Mont Ventoux, s katerim je prišla do vodstva v skupni razvrstitvi. Razlika do Vollering na plešasto goro je znašala velikih 1:16 minute.

Poljakinja je tudi danes nadzirala potek etape in dolgo je kazalo, da ne bo prišlo do razlik na vrhu skupne razvrstitve. A na zadnjem vzponu, ki ni imel uradne kategorizacije, je Vollering presenetila, močno pritisnila na pedala. Sledili sta ji Niewiadoma-Phinney in Italijanka Elisa Longo Borghini (UAE Team L'Imad), ki pa sta tik pred vrhom ob povečanju naklona omagali.

Demi Vollering je prevzela skupno vodstvo na Dirki po Franciji.
Demi Vollering je prevzela skupno vodstvo na Dirki po Franciji.
FOTO: Profimedia

Vollering je nato v tehničnem spustu do Nice povečala prednost in slavila s 17 sekundami razlike pred obema. Z bonus sekundami ima pred nedeljskim sklepnim dejanjem okoli Nice osem sekund prednosti pred Poljakinjo.

Za še bolj pestro vzdušje pred odločilno etapo je poskrbela izjava Niewiadome-Phinney, ki je po etapi obtožila pomočnico Vollering, Francozinjo Celio Gery, oviranja pred zadnjim vzponom. "Zelo sem bila jezna pred začetkom vzpona, saj me je Gery ovirala in me namerno zaprla v smeri ograje, tako da sem se morala ustaviti. "Če želijo tekmovati, naj to počno na pošten način in ne z oviranjem, ker je to otročje. Iskreno sem danes izgubila veliko spoštovanja do njihove ekipe," je bila brez dlake na jeziku zmagovalka Toura izpred dveh let.

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V ekipi FDJ United-SUEZ so zanikali nedovoljen poskus oviranja tekmice. Na obtožbe se sicer v svoji prvi izjavi ni odzvala Vollering. "Ne morem vam povedati, koliko sem trpela. Ampak s pomočjo vseh dobrih ljudi okoli mene mi je uspelo. Dala sem vse od sebe," je dejala Nizozemka.

Urška Žigart
Urška Žigart
FOTO: Profimeda

Z zaostankom 2:10 minute je kot 39. danes ciljno črto prečkala edina Slovenka na dirki Urška Žigart iz ekipe AG Insurance - Soudal. V skupni razvrstitvi je Žigart, ki je na dirko prišla po daljši odsotnosti zaradi zloma čeljusti, v prvih dneh pa se je borila tudi z boleznijo, zdaj na 51. mestu. Za Vollering zaostaja dobro uro in 18 minut.

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