Vollering z napadom v Nici prevzela vodstvo na Dirki po Franciji

Demi Vollering (FDJ United-SUEZ) je s tem odgovorila na petkov razplet, ko je Kasii Niewiadomi-Phinney (Canyon-SRAM) uspel pobeg na sloviti Mont Ventoux, s katerim je prišla do vodstva v skupni razvrstitvi. Razlika do Vollering na plešasto goro je znašala velikih 1:16 minute. Poljakinja je tudi danes nadzirala potek etape in dolgo je kazalo, da ne bo prišlo do razlik na vrhu skupne razvrstitve. A na zadnjem vzponu, ki ni imel uradne kategorizacije, je Vollering presenetila, močno pritisnila na pedala. Sledili sta ji Niewiadoma-Phinney in Italijanka Elisa Longo Borghini (UAE Team L'Imad), ki pa sta tik pred vrhom ob povečanju naklona omagali.

Demi Vollering je prevzela skupno vodstvo na Dirki po Franciji. FOTO: Profimedia

Vollering je nato v tehničnem spustu do Nice povečala prednost in slavila s 17 sekundami razlike pred obema. Z bonus sekundami ima pred nedeljskim sklepnim dejanjem okoli Nice osem sekund prednosti pred Poljakinjo. Za še bolj pestro vzdušje pred odločilno etapo je poskrbela izjava Niewiadome-Phinney, ki je po etapi obtožila pomočnico Vollering, Francozinjo Celio Gery, oviranja pred zadnjim vzponom. "Zelo sem bila jezna pred začetkom vzpona, saj me je Gery ovirala in me namerno zaprla v smeri ograje, tako da sem se morala ustaviti. "Če želijo tekmovati, naj to počno na pošten način in ne z oviranjem, ker je to otročje. Iskreno sem danes izgubila veliko spoštovanja do njihove ekipe," je bila brez dlake na jeziku zmagovalka Toura izpred dveh let.

V ekipi FDJ United-SUEZ so zanikali nedovoljen poskus oviranja tekmice. Na obtožbe se sicer v svoji prvi izjavi ni odzvala Vollering. "Ne morem vam povedati, koliko sem trpela. Ampak s pomočjo vseh dobrih ljudi okoli mene mi je uspelo. Dala sem vse od sebe," je dejala Nizozemka.

Urška Žigart FOTO: Profimeda