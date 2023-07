'Vprašanja o dopingu vsekakor niso popolnoma neupravičena'

" Vsak dan jih testira samostojna agencija ITA. To smo želeli v preteklosti. Kolesarja z rumeno majico testirajo vsak dan, tudi kolesa so preverjena, " je javnost poskušal pomiriti direktor kolesarske dirke po Franciji.

Oba poznata zgodovino Toura in afere, ki so dirko zaznamovale, predvsem obdobje med letoma 1998 in 2009. Začelo se je z ekipo Festine, najbolj znani so primeri Američana Lancea Armstronga, Nemca Jana Ullricha in Danca Bjarneja Riisa ...

Branilec lanske zmage Vingegaard je na torkovem kronometru kar za 1:38 minute ugnal Pogačarja, moštvenega kolega Wouta van Aerta na tretjem mestu pa že za 2:51 minute. Številni strokovnjaki so imeli težave z razlago izjemnega nastopa.

"Vsa ta vprašanja razumem in vem, da je težko zaupati. A lahko rečem le, da ne jemljem ničesar takega, česar ne bi dal tudi svoji hčerki, in definitivno ji ne bi dal nobene droge," Vingegaarda, ki ima doma še ne triletno hči, povzema francoska tiskovna agencija AFP.