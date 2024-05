Pogačar se je uspel izogniti padcu: Vedno skušam ohranjati mesto v 'mehurčku'

"Tik pred menoj je prišlo do padca. V takšnih etapah vedno skušam ohranjati varno mesto v mehurčku, vedno preverjam, kaj se dogaja okoli mene, skušam ohranjati razdaljo do ostalih kolesarjev, se ne dotikati, nikoli ne veš, kaj se lahko pripeti za ali pred tabo. Nesreča nikoli ne počiva, skušam se držati filozofije, da ostanem varen v tem majhnem zračnem mehurčku, ki si ga ustvariš, ter ne delati napak," je po hektičnem zaključku 11. etape povedal nosilec rožnate majice.

"Zaradi vetra v prsi tokrat nisem mogel toliko pomagati preostalim članom ekipe, ki so se potegovali za mesta v sprintu, skušal sem jih pokriti tako, kot oni krijejo mene. To mi je uspevalo do treh kilometrov pred ciljem, nato pa ob vetru v prsi nisem imel pravih nog za sprint v zadnjem kilometru, v katerem so se v finišu pomerili veliki fantje," je sprint, ki ga je dobil Jonathan Milan, še komentiral Pogačar.

Na koncu je volk s Klanca pri Komendi osvojil 27. mesto, v cilj je piršel v času zmagovalca. Skupno je ohranil 2:40 prednosti pred Danielom Martinezom. Tretji Geraint Thomas je z drugim mestom na letečem sprintu odščipnil dve sekundi in zdaj zaostaja 2:56.