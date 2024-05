Vrhunci 14. etape dirke po Italiji

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) je v vožnji na čas v 14. etapi dirke po Italiji zasedel drugo mesto in še povišal prednost v skupnem seštevku. Dobrih 31 km dolgo traso od Castiglione delle Stiviera do Desenzana del Garde je sicer pričakovano dobil Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers). Vrhunce si lahko ob 18.30 ogledate na Kanalu A in VOYO ter na 24ur.com.