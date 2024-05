PRENOS V ŽIVO: Vrhunci 15. etape dirke po Italiji, ki je pripadla Pogačarju

Pogačar znova pokoril konkurenco in slavil še na kraljevski etapi

"Ne bi ravno rekel, da je bil to najboljši dan na kolesu v moji karieri, a to je bila res sijajna etapa. Teren je bil pravšnji z lepimi vzponi. Ekipa je opravila odlično delo, to etapo smo imeli v mislih vse od decembra. Sem zelo zadovoljen, da smo nadzorovali njen potek. Zelo sem zadovoljen, saj sem slavil zmago v kraljevski etapi v zame enem najljubših krajev v Italiji," je po zmagi dejal Pogačar.

"Med etapo smo se v ekipi ves čas pogovarjali. Imeli smo veter v hrbet. Morali smo dirkati pametno, ubežnike ne pustiti predaleč v ospredje. Na predzadnjem vzponu je Majka opravil odlično delo, sam pa sem le nadaljeval in upal, da bom napravil razliko," je dodal Pogačar, ki je po številu etapnih zmag na italijanski pentlji zdaj ujel rojaka Primoža Rogliča.

Pogačar je pred desetimi leti kot mladenič po televiziji spremljal Quintano v boju za zmago na Giru. "Ko sem bil mlad, sem gledal Quintano in Frooma, kako sta se napadala, a vselej preblizu cilja. Vedno sem bil nekoliko jezen na Quintano, zakaj ni napadel bolj od daleč. Toda danes je super dirkal, tudi Steinhauser. Zagotovo si zaslužita častno omembo," je še zaključil Pogačar.