'Rožnata majica povzroči dodaten stres, obenem pa jo je lepo nositi'

Za kolesarsko karavano je 17. etapa, ki je bila izredno zahtevna. Do zmage je prišel 22-letni Nemec Georg Steinhauser (EF Education - EasyPost). "Lahko rečemo, da je bila to ena težjih etap na tem Giru, tudi vremenske razmere pa je niso olajšale," je po koncu etape dejal Tadej Pogačar, ki je za zmagovalcem na drugem mestu zaostal minuto in 24 sekund.

Slovenski as je bil kljub temu zadovoljen z izkupičkom, saj je znova pridobil prednost pred najbližjimi zasledovalci v generalni razvrstitvi. "Danes smo lahko znova zelo zadovoljni s celotno ekipo. Na začetku je bil res zahteven vzpon, napadlo je 10 kolesarjev. V planu smo imeli, da prideta Rui (Oliveira) in (Juan Sebastian) Molano nazaj, kar se je tudi zgodilo, potem pa je imela ekipa dsm-firmenich PostNL druge načrte. Od takrat je bila etapa bolj nenadzorovana. Steinhauser je potem res naredil izjemen napad in prišel do cilja, kapa dol," je povedal Pogačar.