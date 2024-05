Vrhunci 18. etape dirke po Italiji

Za kolesarji, ki tekmujejo na letošnji izvedbi dirke po Italiji, je tudi skoraj povsem ravninska 18. etapa, ki jo je po sprintu dobil Tim Merlier. "Vedeli smo, kaj nas čaka, in na to smo se pripravili. Velik del etape smo bili v dobrem položaju, presenetil pa me je zadnji kilometer, ki je bil res zelo hiter. Našel sem svoj trenutek in na koncu mi je uspelo," je po etapni zmagi povedal Merlier, ki je za nekaj centimetrov ugnal ljubljenca domačega občinstva Jonathana Milana (Lidl-Trek). Slednji razočaranja po koncu etape ni skrival: "Resnično boli, da sem bil drugi. Fantje so dali vse od sebe, sam pa sem jih pustil na cedilu. Ekipi se opravičujem."

31-letnemu Belgijcu je prvič v karieri uspelo priti do dveh zmag na enem Grand Touru, novinarske obveznosti pa je zaključil z močnimi besedami: "Moji sovražniki bodo razočarani."