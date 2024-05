PRENOS V ŽIVO: Vrhunci 19. etape dirke po Italiji

Italijan Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) je zmagovalec 19. etape, ki se je končala v Sappadi, blizu avstrijske meje. Do svoje pete zmage v profesionalni karieri in druge na Giru je prišel kot najmočnejši ubežnik, v cilju je imel 54 sekund prednosti pred Špancem Pelayom Sanchezom. Tadej Pogačar je v cilj prispel varno v glavnini. Vrhunce petkovega dogajanja si boste lahko ogledali ob 18.30 na Kanalu A, VOYO in na 24ur.com.