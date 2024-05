Pogačar znova razred zase: Res je bilo lepo zmagati na Prati di Tivo

OGLAS

Slovenski kolesar Tadej Pogačar na dirki po Italiji nadaljuje svoj šov. Dobil je tudi osmo, prvo pravo gorsko etapo s ciljem v zimsko-športnem središču Prati di Tivo. Kolesar ekipe UAE Emirates sicer tokrat ni napadal, je pa dobil sprint skupine, ki je imela največ moči na zaključnem, 14,7 kilometra dolgem vzponu.

Pogačar ni kazal znakov, da ga zanima napad, a je v zaključku odgovoril na poskuse Antonia Tiberija in Thymena Arensmna, v sprintu pa vendarle pokazal, da je najmočnejši in ga z lahkoto dobil. Kot je na cilju dejal športni direktor ekipi UAE Emirates Mauro Gianetti, njihov plan ni bila etapna zmaga, a so Slovenca moštveni kolegi prepričali, da se za njo vendarle poteguje.

"Mislim, da so moji sotekmovalci želeli iti po etapno zmago takoj, ko smo preživeli prvi daljši kategorizirani vzpon z Mikkelom Bjergom. Vrnil se je v skupino in je ves čas lovil ubežnike. Bjerg in Laengen sta opravila izjemno dobro delo do zadnjega vzpona in ko sem videl, da so naši fantje še vedno pravi, sem bil prepričan, da lahko danes spet zmagamo, čeprav te zmage pred začetkom nisem pričakoval," je dejal Pogačar, ki se je v cilju nekoliko bal le Martineza.