Pogačar: Danes sem mislil le na to, da varno pripeljem do cilja

Proga četrte etape je pogosto tudi del dirke od Milana do San Rema, kar se zaveda tudi vodilni kolesar na Giru, Tadej Pogačar: "Ja, etapa je nekoliko spominjala na dirko Milano-San Remo. Dober občutek je voziti po teh cestah, ki jih dobro poznam. Lepo je znova biti tukaj."

Štiri kilometre pred ciljem je etapno zmago napadel Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), a je bil neuspešen. "Ko je Ganna napadel, me je seveda zamikalo, da bi se mu pridružil, ampak nisem bil v dobrem položaju, da bi ponovil podoben napad kot včeraj (op. p. na tretji etapi). Danes sem mislil le na to, da varno pripeljem do cilja," je dejal slovenski as.

Osrednja naloga Pogačarja na etapi od mesta Acqui Terme do Andore je bila predvsem varno in v času zmagovalca pripeljati skozi ciljno črto. "Naša ekipa je opravila izredno delo ob vseh pomembnejših trenutkih etape. Vselej so momenti, ko se med etapo ne počutiš varno, ampak v kolikor tega ne želiš občutiti je bolje, da ostaneš doma," je povedal vodilni na svetovni lestvici UCI.