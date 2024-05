PRENOS V ŽIVO: Vrhunci desete etape dirke po Italiji

"Štiri kilometre do konca sem začutil nekaj slabosti v nogah. Ne preveč, a občutek je bil drugačen. Pogledal sem nazaj in prehitela sta me z dvojno hitrostjo. Potem je bila borba s samim seboj do ciljne črte. S tretjim mestom sem lahko zadovoljen," je pred nadaljevanjem Gira samozavesten Tratnik, ki je pred startom ostal še brez enega ekipnega kolega. Zaradi bolezni se je moral posloviti sprinter in zmagovalec nedeljske etape Olav Kooij.

"Po vsej smoli smo dokazali, da lahko dirkamo tudi s petimi kolesarji. Priložnosti bodo še prišle, samo izkoristiti jih moramo," je še dodal vidno izčrpani kolesar Visme-Lease a Bike.