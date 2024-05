Kolesarji na dirki po Italiji so pred prvim prostim dnevom še enkrat navdušili. Na precej ravninski etapi s ciljem v Neaplju so se napadi v zadnjih kilometrih vrstili eden za drugim. Jhonatana Narvaeza, ki je najdlje vztrajal, pa so sprinterji ujeli šele nekaj deset metrov pred ciljem. Vrhunci etape prav zdaj na Kanalu A, VOYO in naši spletni strani.