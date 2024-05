PRENOS V ŽIVO: Vrhunci skrajšane 16. etape dirke po Italiji

Tadej Pogačar je ponovno navdušil kolesarsko javnost. Tekmece je ugnal še na skrajšani 16. etapi dirke po Italiji. V cilj je pripeljal pred drugim Giuliem Pellizzarijem in tretjim Danielom Martinezom, za Slovenca pa je to že peta zmaga na tem Giru. Vrhunce torkovega dogajanja lahko spremljate v živo na Kanalu A, VOYO in v spodnjem prenosu.