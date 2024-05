V ŽIVO: Vrhunci zadnje etape dirke po Italiji

"Sem brez besed, ta trenutek je težko opisati. Izjemno je," je v prvem odzivu za organizatorje dejal Pogačar in se dotaknil še današnje etape, ko je skušal v sprintu pomagati Kolumbijcu Juanu Sebastianu Molanu : "Skušali smo biti v ospredju v zadnjih nekaj krogih, saj je bil zaključek zelo tehničen in razgiban. Z ekipo smo opravili odlično delo, a žal Molano ni imel dobrih nog. Vendar smo preostanek Gira opravili zelo dobro, ne moremo dobiti vsega."

V dobrih treh tednih je po italijanskih cestah spisal ogromno lepih trenutkov, a izpostaviti ni mogel nobenega. "Ne vem, veliko je lepih spominov, najbrž se jih bom zavedal šele čez čas in ugotovil, kateri je bil najlepši. V celoti pa je bil to izjemen Giro. Imeti rožnato majico je res nekaj posebnega. To je nora izkušnja ob vseh navijačih, ki so bili sijajni. Noro je," je dejal rožnati slovenski as.

Na 21. etapi 107. dirke po Italiji je bil najmočnejši Tim Merlier, ki je v šprintu ugnal ljubljenca domačega občinstva Jonathana Milana. "Najprej se moram opravičiti moštvenim kolegom, saj jim nisem mogel slediti, bilo je preveč kaotično. Z njimi sem bil le do dveh kilometrov do konca. Res se jim želim opravičiti, a sem jim na koncu vsaj poplačal z zmago," je po 44. zmagi v karieri in tretji na letošnjem Giru dejal 31-letni Merlier.