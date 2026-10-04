Sanjski razplet vrhunca EP: za naslov Roglič proti Evenepoelu?

Slovenska članska vrsta, ki jo kot selektor vodi Uroš Murn, bo nastopila v posebnih belih dresih z motivom planike, ki naj bi ponazarjala pogum, vztrajnost, predanost in neuklonljivost, so v sporočilu za javnost zapisali pri kolesarski zvezi in opremljevalcu slovenske reprezentance.
Bolj kot dresi bodo na domačem evropskem prvenstvu pomembne noge, je prepričan Jan Tratnik. Ta zaradi močnih kolesarjev na klance v slovenski vrsti upa na čim težjo preizkušnjo. "Generalno lahko rečem, ker imamo Jakoba in Primoža, to pomeni, da hočemo težko dirko. Saj si ne želimo, da kolesarji, kot so Mads Pedersen pridejo čez klanec," je za STA slikovito dejal Tratnik.
Člane sprva čaka 85,8 km dolga ravninska trasa od Ljubljane do Šenčurja, nato pa še pet krogov s klancem na Možjanco (2,1 km/10,2 %). Tam bi se lahko dirka razplamtela že ob prvem prečkanju zahtevnega vzpona.
Glavni kandidat za evropski naslov je Belgijec Remco Evenepoel, ob Primožu Rogliču pa so kandidati za kolajno še Pedersen, Francoz Romain Gregoire, Italijana Giulio Ciccone in Giulio Pellizzari ter Španca Juan Ayuso in Enric Mas. Tu so še nekateri drugi, ki bodo čakali na svoje priložnosti. Skupaj bo na startu 115 tekmovalcev iz 30 držav.
Najprej bodo cestno dirko opravile mladinke, med katerimi bo šest Slovenk. Slovenske barve bodo od 9. ure naprej zastopale Rebeka Gonza, Hana Jeromel, Lara in Lina Mehle, Pina Šiler in Eva Terpin. Skupno 92 prijavljenih mladink, kot še piše STA, čakajo trije krogi v Šenčurju (66,3 km).
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.