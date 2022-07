Vročina in klanec na Croix Neuve nova izziva za kolesarje na Touru

Današnja etapa se bo začela v Saint-Etiennu, glede na razgibanost etape in pet kategoriziranih vzponov je pričakovati hitro in naporno etapo. Vročinski val bo prav tako prispeval svoje, zato bi lahko predvsem na zadnjem vzponu nastale manjše razlike med najboljšimi. Vseeno pa ni pričakovati, da bi lahko prišlo do kakšnega posebnega presenečenja. "V soboto je lepa etapa, finale je zelo zanimiv in mislim, da bo jutri eksplozivno, a verjetno ne tako pomembno kot v četrtek," je novinarjem dejal Tadej Pogačar na petkovi novinarski konferenci.

Kar se tiče taktike, ekipa UAE Team Emirates ne stavi veliko na vzpon do mesteca Mende in lovljenje razlike, temveč bodo kot kaže cilje usmerili proti etapam v Pirenejih v tretjem tednu Toura, kot da bi danes tvegali veliko porabo energije za nekaj, kar bi se verjetno izkazalo za minimalni dobiček. Toda veliko bo odvisno, kako se bo odvijala etapa, Pogačar pa ostaja neomajen, da je rumena majica zanj še vedno velika možnost: "Moje noge so v dobrem stanju, a pot je še dolga in čaka nas še nekaj težkih etap, kjer lahko pridobiš veliko časa."