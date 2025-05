Giro d'Italia v Sloveniji: V Novi Gorici vse pripravljeno na spektakel

Vročica pred sobotno etapo Dirke po Italiji, ki bo deloma potekala tudi po slikovitih slovenskih cestah, iz ure v uro narašča. V Brdih in Novi Gorici je vse pripravljeno na nepozaben kolesarski spektakel, ki bo v regijo prinesel pravo rožnato evforijo. Kraji ob trasi so se že odeli v prepoznavno barvo Gira, ulice krasijo okraski, izložbe in domačije pa odsevajo ponos in navdušenje nad prihajajočim dogodkom. Domačini in številni obiskovalci nestrpno pričakujejo priložnost, da ob progi glasno pozdravijo karavano, še posebej pa slovenske junake. Primoža Rogliča, Jana Tratnika in Matevža Govekarja.