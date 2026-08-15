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Kolesarstvo

Vse kaže, da bo Roglič vendarle lovil rekord

Ljubljana, 15. 08. 2026 15.57 pred 2 urama 1 min branja 21

Avtor:
J.B.
Primož Roglič

Primož Roglič si je že pred začetkom sezone za glavni cilj označil dirko po Španiji, kjer bi moral loviti rekordno peto zmago. Njegov nastop je pod vprašaj postavil nesrečen padec v sklepnem delu priprav, a vse kaže, da bo Kisovčan vendarle nared za spopad s Tadejem Pogačarjem.

Spletna trgovina z izdelki Primoža Rogliča (Primož Roglič Shop) je na svojih družbenih omrežjih nedavno predstavila novo kolekcijo, posvečeno dirki po Španiji, zraven pa zapisala: "Se vidimo na Vuelti." Za nameček nove majice krasi tudi slogan v angleščini: "Lucky four, here for more", kar bi lahko prevedli kot: "Srečnih štiri, tukaj za še več."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Španija mu najbolj leži

Priljubljeni Kisovčan je doslej kar štiri od petih zmag na tritedenskih dirkah dosegel v Španiji, tudi prvo leta 2019, ko je bil Tadej Pogačar tretji. Po številu osvojenih rdečih majic si prvo mesto deli skupaj s Špancem Robertom Herasom, ki bi ga tako lahko presegel že letos.

Primož Roglič je leta 2019 na Vuelti prišel do prve slovenske zmage na Grand Toruih. Tadej Pogačar je bil tretji.
Primož Roglič je leta 2019 na Vuelti prišel do prve slovenske zmage na Grand Toruih. Tadej Pogačar je bil tretji.
FOTO: AP

Če bo Roglič na Vuelti, ki se 22. avgusta začenja v Monaku, dejansko nastopil, bo moral za zmago obračunati s Tadejem Pogačarjem. Aktualni zmagovalec dirke po Franciji bo na Pirenejskem polotoku lovil še zadnjo od tritedenskih dirk, pri čemer bo z naskokom prvi favorit za zmago.

Velja poudariti, da je forma Rogliča po nesrečnem padcu, ko ga je med treningom zbil avto, pod velikim vprašajem. A če kdo, potem je prav 36-letni kolesar ekipe Red Bull Bora Hansgrohe v preteklosti že neštetokrat dokazal, da ga nikdar – in zares nikdar – ne gre odpisati.

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KOMENTARJI21

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mahar123
15. 08. 2026 19.14
najboljše je nehati ko si na (ali) pri vrhu..
Odgovori
0 0
patogen
15. 08. 2026 18.45
Primož je začel kolesarsko norijo pri nas, vskočil je Pogačar, ki je Primožu vzel Tour. Danes so ceste polne po Sloveniji amaterskih Rogličev, češ če je uspelo njemu kot amaterju, bo še meni. V tem je pomen Primoža Rogliča.
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-1
0 1
Karamazov
15. 08. 2026 18.38
Obožujem Primoža, ampak tudi brez nesreče in poškodbe se letos ne bi boril za zmago. To je realnost.
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+2
2 0
Dr Dre
15. 08. 2026 18.30
Upajmo, da mu rata dobra vožnja in malo sreče, da ne bo spet kakega sranja..
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0 0
flojdi
15. 08. 2026 18.26
E..navijam zanj.(tudi ce bo bil prvi ali zadnji. Tam bo.
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+1
1 0
Krog
15. 08. 2026 18.06
Primož, vso srečo! Naj noge zdržijo, glava ostane mirna, potem pa pokaži, zakaj si že štirikrat osvojil Vuelto. Za peto zmago gremo, Primož!
Odgovori
+0
1 1
aristotel
15. 08. 2026 18.03
Tisti ki ste napisali negativne komentarje o Rogliču dajte se malo vprašati kaj je narobe z vami on je ogromno naredil za naša kolesarstvo a leta nikomur ne prizanašajo...malo spoštovanja prosim to nič ne stane mar ne.
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+3
3 0
VirtualX
15. 08. 2026 17.56
Če Pogi odstopi, potem ima nekaj možnosti.
Odgovori
+2
2 0
dadinho10
15. 08. 2026 18.03
Iskreno, tudi ce Pogi odstopi nima...Celo sezono ni v formi, ze v lanski ni bil... Sedaj je se imel ta padec, ki ziher forme ni mogel dvignti... To, da se je v preteklosti znal dokazati, zdaj zanesljivo ne bo... No, kar se same zmage tice.... Pa zal, tudi Rogla mora priti do cilja.
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+2
2 0
forexxx
15. 08. 2026 17.38
Nič ga ne bo lovil. Če bo top 10 bo že uspeh.
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+7
7 0
nikoli za desne
15. 08. 2026 17.26
še uni ribji dečko ko je uvidel da nima nobenih možnosti na touru se je raje vrgel po tleh zato gre raje domov in z tem izgovorom prihrani boleč poraz na cesti! !
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-2
2 4
ummax
15. 08. 2026 17.11
Ojoj. Rogla ostan doma, si brez ketne proti Pogiju trenutno. Dovolj si naredil, da greš mirno v pokoj brez blamaž.
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+8
9 1
nikoli za desne
15. 08. 2026 16.52
ne verjamem da bo šel v štric z pogijem !rane od padecev so se lahko zacelile ampak rana zradi kronometra 2020 se enostavno ne zaceli.
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+4
7 3
Hihitalec
15. 08. 2026 16.23
Pa dejte nehat tega fanta izpostavljat oer se smeši
Odgovori
-5
6 11
Zagorac
15. 08. 2026 16.26
Res je že smešno vse skupaj. Ne vem kam rine.
Odgovori
-3
6 9
zibertmi
15. 08. 2026 17.39
veliko imate za povedat slabega seveda.kdo pa je postavil slovensko kolesarstvo na zemljevid,kar se zmag tiče.pustimo akterje ,i so sodelovali v teh dirkah v preteklosti,pa vidnih rezultatov ,kot roglič niso dosegli.sedaj kraljuje pogi,naj uživa svoj čas.vi pa na kavč pa kokice in lapat
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+2
5 3
Slovenska pomlad
15. 08. 2026 16.22
Postal je komedija.
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-3
7 10
G. Papež
15. 08. 2026 16.54
Postal je eden izmed najboljših kolesarjev na svetu.
Odgovori
+0
7 7
nikoli za desne
15. 08. 2026 16.57
teh "najboljših" je na tisoče !samo en pa je najboljši!
Odgovori
+3
8 5
Roko66
15. 08. 2026 17.21
A Lance si mislu a ne?
Odgovori
+2
3 1
flojdi
15. 08. 2026 18.29
Komedija se dogaja na kavcu...pri kupih dosezkov pac ne.
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0 0
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