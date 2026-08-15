Vse kaže, da bo Roglič vendarle lovil rekord

Spletna trgovina z izdelki Primoža Rogliča (Primož Roglič Shop) je na svojih družbenih omrežjih nedavno predstavila novo kolekcijo, posvečeno dirki po Španiji, zraven pa zapisala: "Se vidimo na Vuelti." Za nameček nove majice krasi tudi slogan v angleščini: "Lucky four, here for more" , kar bi lahko prevedli kot: "Srečnih štiri, tukaj za še več."

Priljubljeni Kisovčan je doslej kar štiri od petih zmag na tritedenskih dirkah dosegel v Španiji, tudi prvo leta 2019, ko je bil Tadej Pogačar tretji. Po številu osvojenih rdečih majic si prvo mesto deli skupaj s Špancem Robertom Herasom , ki bi ga tako lahko presegel že letos.

Primož Roglič je leta 2019 na Vuelti prišel do prve slovenske zmage na Grand Toruih. Tadej Pogačar je bil tretji.

Če bo Roglič na Vuelti, ki se 22. avgusta začenja v Monaku, dejansko nastopil, bo moral za zmago obračunati s Tadejem Pogačarjem. Aktualni zmagovalec dirke po Franciji bo na Pirenejskem polotoku lovil še zadnjo od tritedenskih dirk, pri čemer bo z naskokom prvi favorit za zmago.

Velja poudariti, da je forma Rogliča po nesrečnem padcu, ko ga je med treningom zbil avto, pod velikim vprašajem. A če kdo, potem je prav 36-letni kolesar ekipe Red Bull Bora Hansgrohe v preteklosti že neštetokrat dokazal, da ga nikdar – in zares nikdar – ne gre odpisati.