Vse kaže, da bo Roglič vendarle lovil rekord

Spletna trgovina z izdelki Primoža Rogliča (Primož Roglič Shop) je na svojih družbenih omrežjih nedavno predstavila novo kolekcijo, posvečeno dirki po Španiji, zraven pa zapisala: "Se vidimo na Vuelti." Za nameček nove majice krasi tudi slogan v angleščini: "Lucky four, here for more", kar bi lahko prevedli kot: "Srečnih štiri, tukaj za še več."
Španija mu najbolj leži
Priljubljeni Kisovčan je doslej kar štiri od petih zmag na tritedenskih dirkah dosegel v Španiji, tudi prvo leta 2019, ko je bil Tadej Pogačar tretji. Po številu osvojenih rdečih majic si prvo mesto deli skupaj s Špancem Robertom Herasom, ki bi ga tako lahko presegel že letos.
Če bo Roglič na Vuelti, ki se 22. avgusta začenja v Monaku, dejansko nastopil, bo moral za zmago obračunati s Tadejem Pogačarjem. Aktualni zmagovalec dirke po Franciji bo na Pirenejskem polotoku lovil še zadnjo od tritedenskih dirk, pri čemer bo z naskokom prvi favorit za zmago.
Velja poudariti, da je forma Rogliča po nesrečnem padcu, ko ga je med treningom zbil avto, pod velikim vprašajem. A če kdo, potem je prav 36-letni kolesar ekipe Red Bull Bora Hansgrohe v preteklosti že neštetokrat dokazal, da ga nikdar – in zares nikdar – ne gre odpisati.
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