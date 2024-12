Vse za Pogačarja: organizatorji Vuelte Slovenca želijo zvabiti s slovitim Anglirujem

Organizatorji kolesarske dirke po Španiji so v Madridu predstavili traso 80. izvedbe španske pentlje. Od italijanskega Torina do španske prestolnice kolesarje čaka dobrih 3200 km in nekaj zahtevnih testov, vključno z ekipnim kronometrom. Če bo tam nastopil slovenski as Tadej Pogačar, se bo prvič spopadel s slovitim Anglirujem.

Tadej Pogačar je na medijskem dnevu ekipe UAE Team Emirates-XRG pred desetimi dnevi dejal, da se bo po razkritju tras Vuelte in Gira odločil glede nastopa v letu 2025. Vendar glede na poln koledar spomladanskih klasik ni pričakovati, da bo dal prednost branjenju rožnate majice na Giru. V zbirki zmag na tritedenskih dirkah mu namreč manjka le še Vuelta, potem ko je letos prvič osvojil italijansko pentljo in nato slaba dva meseca kasneje tretjič še dirko po Franciji (2020, 2021).

Primož Roglič je zmagovalec zadnje Vuelte. FOTO: AP icon-expand

Če ga bo zamikal španski preizkus, ga čaka precej zahtevnih vzponov. Najtežji zagotovo prihaja v 13. etapi, ko se bo karavana spopadla s slovitim Anglirujem, na katerem je nazadnje na Vuelti slavil še en slovenski as Primož Roglič (2023). Asturijski mogotec v dolžini 13 km in s povprečnim naklonom deset odstotkov velja za enega najtežjih vzponov v kolesarstvu, vsaj tekmovalno pa se Pogačar nanj še ni povzpel.

Osemdeseta izvedba Vuelte se bo sicer začela v Italiji, natančneje v regiji Piemont, kjer bodo tri etape, najtežja od teh pa bo druga z gorskim ciljem na Limone.

Po razgibanem prihodu v Francijo v četrti etapi sledi let proti Figueresu, kjer kolesarje v peti čaka 20 km ekipne vožnje na čas. Leta 2019 se je Pogačar na Vuelti že spopadel s to disciplino in takrat z množičnim padcem ekipe na mokri zaplati končal pri repu uvrščenih. Kasneje se je s tremi zmagami ob debiju na tritedenskih dirkah dokopal do končnega tretjega mesta za Rogličem, ki je takrat prvič zmagal, in drugouvrščenim Špancem Alejandrom Valverdejem. Rogliča ni bilo na slovesnem razkritju trase v palači Ifema v Madridu, že tako pa je jasno, da v 2025 ne bo naskakoval rekordne pete zmage na Vuelti.

Po ekipnem kronometru sledi prva zahtevna gorska etapa do Andore, naslednji dan pa nov gorski test do Cerlerja. Po ravninski etapi do Zaragoze sledi nov gorski cilj do Valdezcarayja pred prvim prostim dnem 1. septembra. Po njem bo na vrsti nov gorski cilj na Larro Belaguo ter razgibana trasa v okolici Bilbaa v 11. etapi. Tudi 12. bo razgibana, medtem ko bo 13. kraljevska do Angliruja.

Tadej Pogačar FOTO: AP icon-expand

Zatem sledi še ena zahtevna etapa do Lagos de Somieda z več kot 20 km zaključnega vzpenjanja in zahtevnim klancem v zadnjih 6,5 km, konec drugega tedna do Monforte de Lemosa pa bo bržčas namenjen ubežnikom po razgibanem začetku 15. etape. Tudi 16. in 17. etapa ponujata razgibane profile, obe pa se bosta končali navkreber. Posebej 17. etapa bo zahtevnejša s ciljnim vzponom na Alto de El Morredero nad Ponferrado.

Šele v 18. etapi se bodo kolesarji v Valladolidu merili v posamični vožnji na čas, ki bo dolga 26 km. Dan kasneje sledi še tretja ravninska etapa, preden se bodo kolesarji predzadnji dan španske pentlje spopadli še z Bolo del Mundo, zelo zahtevnim klancem s ciljem 2258 m nad morjem oziroma na najvišji točki prihodnje Vuelte. Za konec sledi še parada šampionov v prestolnici s klasičnim sprinterskim zaključkom.