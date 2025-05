Vsi čakamo novice iz Italije: Bo načeti Primož Roglič lahko nadaljeval?

Po 15. etapi, na kateri je bilo jasno, da se slovenski kolesarski as Primož Roglič ne počuti dobro, v novo jutro vstopamo v pričakovanju novic iz Italije. "Ni smiselno skrivati dejstva, da se Primož ne počuti dobro, v bolečinah je. To smo poskušali skriti, kar nam je uspevalo do danes, ampak zdaj smo videli, kakšno je njegovo resnično stanje," je po etapi, na kateri je Roglič s petega mesta v seštevku zdrsnil na deseto, dejal športni direktor moštva Red Bull-BORA-hansgrohe Christian Pömer.