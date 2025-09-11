Svetli način
Kolesarstvo

Vuelta kot talka politike: športniki si tega ne zaslužijo

Ljubljana, 11. 09. 2025 10.27 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Simon Valant
Komentarji
25

Letošnja dirka po Španiji bi morala biti praznik kolesarstva, a se je spremenila v prizorišče političnih protestov. Namesto da bi govorili o napadih, pobegih in epskih vzponih, smo priča dnevnim blokadam, skrajševanju etap in negotovosti, ali bodo kolesarji sploh prišli do cilja.

Protestniki, ki z gorečimi transparenti opozarjajo na razmere v Gazi, so prestopili vse meje zdravega razuma. Razumem jezo in obup, ki vladata ob vojni, toda vdirati na traso kolesarske dirke, fizično ustavljati tekmovalce in ogrožati njihovo varnost – to pa je nedopustno. To ni več protest, to je neposredno ogrožanje športnikov, zaradi katerega je že prišlo tudi do nekaterih padcev.

Na udaru so tudi tisti, ki nimajo nikakršne povezave z Izraelom ali Palestino. In takšnih je seveda velika večina – med njimi tudi slovenska predstavnika Domen Novak in Gal Glivar. Sprašujem se, kakšen smisel ima metati kolesarje, ki se mesece pripravljajo na največjo preizkušnjo sezone, v politično areno, kjer nimajo nobene besede in nobene krivde?

Politika ne sodi v šport. Da, šport je pogosto nosilec družbenih sporočil, toda obstaja razlika med tem, da nekdo obleče majico z napisom mir, in tem, da ogroziš varnost stotih kolesarjev, ki drvijo s 50 kilometri na uro po ozkih cestah. Protestniki, ki menijo, da bodo z zaustavitvijo Vuelte spremenili potek vojne na Bližnjem vzhodu, so – iskreno povedano – v popolni zmoti.

Kolesarstvo je že tako šport na robu – krhko zaupanje gledalcev, nenehno vprašanje varnosti na cestah, vedno prisotna nevarnost padcev. Zdaj pa ga protestniki še dodatno obremenjujejo in si jemljejo pravico, da dirko spremenijo v talca političnih spopadov.

Kot ljubitelj športa si želim, da bi bila Vuelta dirka, kjer pišemo o junakih na cesti, ne o protestnikih ob njej. Kolesarji so tisti, ki bi morali biti v središču pozornosti, ne politični aktivisti, ki so izbrali napačno prizorišče za svoje sporočilo. Če želijo spremembe, naj se obrnejo tja, kjer se odloča o vojni. Športniki pa si zaslužijo miren oder.

Komentar izraža stališče avtorja in ne nujno tudi športnega uredništva 24ur.com.

kolesarstvo vuelta dirka po španiji protesti komentar
KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
11. 09. 2025 11.10
Čedalje bolj bo delavski in normalni narod po svetu začel prezirat te Palestince. Kaj vse si začenjajo dovoljevat in kje vse vršijo pritisk. Hamas obvaduje več kot si mi mislimo.
ODGOVORI
0 0
Mučenik
11. 09. 2025 11.10
Oh levaki vi ste eni bedoni...
ODGOVORI
0 0
Animal_Pump
11. 09. 2025 11.06
+1
Ti prohamasarji naj gredo v Tel Aviv protestirat. Kolesarji in ostali nimamo nič pri tem.
ODGOVORI
2 1
progresivnidaveknastanovanja
11. 09. 2025 11.04
-1
nimajo kj kolesarit dokler izrael ne bo zravnan
ODGOVORI
2 3
Avtodom.
11. 09. 2025 11.07
Je to normalen komentar,ki bo ostal.🤣
ODGOVORI
0 0
progresivnidaveknastanovanja
11. 09. 2025 11.09
-1
izrael je že tako raven, potrebno ga je samo malo poglihat : )
ODGOVORI
0 1
Emtisunce
11. 09. 2025 11.00
+3
Vse demonstrante naložiti v avion in deportirati v Palestino, naj se tam borijo za karkoli že želijo.
ODGOVORI
4 1
HALAcR7
11. 09. 2025 10.57
+0
če so lahko ruse lahko tudi te druge
ODGOVORI
2 2
dinozaver79
11. 09. 2025 10.57
+3
Vlasov je Rus in je ves cas del karavane
ODGOVORI
3 0
Rothschild1
11. 09. 2025 10.53
+5
vsako leto, vsaj 20 let, tako kot spomenige, giro in tour, gledam Vuelto. Sedaj jo ne gledam vec. Podn od podna. Podivjane levicarske aktiviste bi bili potrebo kaznivati. To je terorizem najostudnejse vrste. bljak. Naredil sem crto nad Vuelto.
ODGOVORI
7 2
Capri
11. 09. 2025 11.10
Nimaš pojma kdo je levi in kdo desni, preberi si definicijo v knjigi, ne pa tudi pametovat.
ODGOVORI
0 0
veneti
11. 09. 2025 10.51
+7
Sami priseljenci ki ne delajo zažirajo državo. Istočasno mrzijo državo, ki jih preživlja. V njihovi podpori so sprani levaki. Na bruhanje mi gre ko jih vidim. Na vse proteste in policija preverjati dokumente. Če si priseljenec takoj na čoln nazaj če si pa levak pa v mentalno zdravljenje.
ODGOVORI
8 1
Hujošgrimošjanoš
11. 09. 2025 10.51
-1
Sem sicer navdusen kolesar, vseeno pa mislim da je prav da se protestira. Rusom so prepovedali tekmovanja izraelcem pane, še ena dvolicnost pokvarjene eu.
ODGOVORI
4 5
veneti
11. 09. 2025 10.58
+2
hočeš rečt si navdušen kolesar ampak na prvem mesto je Islam.
ODGOVORI
4 2
dinozaver79
11. 09. 2025 10.58
+3
Kateremu Rusu so prepovedali kolesariti?
ODGOVORI
3 0
mptour
11. 09. 2025 10.51
+4
No, in take naj bi podpirali. Izrael že ve.
ODGOVORI
5 1
supergigi
11. 09. 2025 10.48
+7
Ti palestinski teroristi se pritaknejo prav k vsaki prireditvi.
ODGOVORI
10 3
PoldeVeliki
11. 09. 2025 10.44
+7
Levičar = Hamas
ODGOVORI
9 2
Hujošgrimošjanoš
11. 09. 2025 10.52
-7
Hamas je samo izgovor za genocid, deluje pa dobro za praje malih mozganckov zabitih ovac.
ODGOVORI
1 8
Kriplin
11. 09. 2025 10.43
+9
Kje pa je bila policija? Enkrat jih je treba - protestnike - fino po glavi, pa bo mir. Zganjajo pa hujše nasilje kot je nad tistimi, za katere kao protestiraho.
ODGOVORI
11 2
aple2014
11. 09. 2025 10.42
+6
To ja vaša Palestina, ki jo tako ščitite!!
ODGOVORI
9 3
Perovskia
11. 09. 2025 10.41
+12
Naj vse te levnuharje dajo na avijon pa jih pelejo dol k teroristom hamasa pa se naj druzijo
ODGOVORI
14 2
Leonardo R
11. 09. 2025 10.39
+5
Levicarji...vse zapret
ODGOVORI
8 3
