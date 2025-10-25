Vuelta se bo prihodnje leto začela v Monaku

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Monako kot prireditelj piše tudi kolesarsko zgodovino. Z Vuelto bo postal prvi kraj, ki bo gostil start vseh treh največjih kolesarskih dirk na svetu - italijanskega Gira (1966), francoskega Toura (2009) in zdaj tudi španske kolesarske pentlje.

Naslednji dan bodo kolesarji etapo začeli na trgu Place du Palais Princier in krenili proti Franciji in kasneje zavili na Iberski polotok.

Natančno bodo prireditelji Vuelto predstavili decembra. Španski mediji pa pišejo, da naj bi se ta končala na Tenerifeju, največjem med Kanarskimi otoki.