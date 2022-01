Start Vuelte 2023 bo v katalonski prestolnici

Kolesarje čaka letos poleti Vuelta 2022, organizatorji pa so v načrtih že leto naprej in so že sporočili nekaj podrobnosti dirke, ki bo na sporedu leta 2023. Tako bo katalonska prestolnica prvič po letu 1962 gostila uvodno preizkušnjo na eni od treh največjih tritedenskih dirk – poleg Toura in Gira – na svetu. V Barceloni bo tako prvi dan na sporedu ekipni kronometer, drugi dan pa še cilj etape.