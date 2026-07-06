Vzkliki po šampionski potezi: 'Pogačar, naš brat, odslej si Mehičan'

V drugi etapi kolesarske dirke po Franciji, katere cilj je bil v Barceloni, je etapno zmago prvič v karieri slavil mehiški kolesar ekipe UAE Isaac Del Toro. Odlično ekipno uvrstitev pa je z drugim mestom dopolnil Tadej Pogačar, ki je v zaključku etape prepustil zmago ekipnemu kolegu. Ekipa UAE je z odlično taktiko nekaj kilometrov pred ciljem strla odpor Remca Evenepoela in nosilca rumene majice Jonasa Vingegaarda, kateremu se je Pogačar po drugem mestu uspel približati na šest sekund zaostanka.

Tadej Pogačar in Isaac Del Toro ob prosljavljanju. FOTO: Profimedia

Velikemu slavju po uspešni etapi so se pridružili tudi mehiški navijači, ki so slovenskega kolesarskega asa presenetili z različnimi napevi. "Pogi, brat, zdaj si Mehičan," je odmevalo ob ekipnem avtobusu UAE Team Emirates-XRG.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Zelo cenim, da sem lahko s Tadejem v isti ekipi, najboljši na svetu. Čustven sem, ne morete si niti misliti, kaj se trenutno dogaja v meni in kaj to pomeni za mojo državo. Noro je," je po krstni zmagi na dirki po Franciji dejal Del Toro.

Pogačar in druščina bodo danes ponovno na delu v tretji etapi, ki bo zaradi požarov v Franciji prilagojena. To bo tudi prva gorska etapa letošnjega Toura, ki bo lahko že ponudila prvi pravi preizkus pripravljenosti kolesarjev. V ospredju bodo ponovno favoriti tudi za skupno zmago, med katerimi najvišje kotira Pogačar.