Wellens ob Pogačarju še dve sezoni

V letošnji sezoni je postal belgijski državni prvak na cestni dirki, na Touru pa je v 15. etapi prišel do zmage po uspešnem pobegu. Med drugimi uspehi ima še tretje mesto v seštevku dirke Renewi in na Strade Bianche, v karieri pa je zbral 41 zmag.

Tim Wellens , specialist za enodnevne klasike, a v zadnjih letih tudi kakovosten pomočnik na etapnih dirkah, je pogodbo podaljšal do konca sezone 2027. Takrat bo dopolnil 36 let.

"Odločitev, da ostanem pri Emiratih, je bila enostavna. Tukaj se res počutim zelo cenjen, obenem pa cenim, kaj vse ekipa stori zame. V čast mi bo še nekaj let voziti za najboljše moštvo na svetu. Tukaj sem našel popolno ravnotežje med dirkanjem za druge in iskanjem svojih priložnosti," je v izjavi za ekipo dejal 34-letni Belgijec.

Wellens je letos Pogačarju pomagal do zmag na Touru, kriteriju po Dofineji, spomeniku po Flandriji ter makadamski preizkušnji Strade Bianche.

Emirati so obenem sporočili, da sta za eno sezono pogodbi podaljšala tudi Norvežan Vegard Stake Laengen in Danec Julius Johansen. Pogačar ima z Emirati sklenjeno pogodbo do konca sezone 2030, Novak pa do konca leta 2027.