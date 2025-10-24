Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športi KolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Kolesarstvo

Wellens ob Pogačarju še dve sezoni

Bruselj, 24. 10. 2025 16.30 | Posodobljeno pred 14 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
0

Belgijski kolesar Tim Wellens je za dve leti podaljšal pogodbo z ekipo UAE Team Emirates-XRG, za katero tekmujeta tudi Slovenca Tadej Pogačar in Domen Novak. Wellens je bil v zadnjih letih eden najbolj zvestih Pogačarjevih pomočnikov na velikih preizkušnjah.

Tim Wellens, specialist za enodnevne klasike, a v zadnjih letih tudi kakovosten pomočnik na etapnih dirkah, je pogodbo podaljšal do konca sezone 2027. Takrat bo dopolnil 36 let.

V letošnji sezoni je postal belgijski državni prvak na cestni dirki, na Touru pa je v 15. etapi prišel do zmage po uspešnem pobegu. Med drugimi uspehi ima še tretje mesto v seštevku dirke Renewi in na Strade Bianche, v karieri pa je zbral 41 zmag.

Tim Wellens
Tim Wellens FOTO: Profimedia

"Odločitev, da ostanem pri Emiratih, je bila enostavna. Tukaj se res počutim zelo cenjen, obenem pa cenim, kaj vse ekipa stori zame. V čast mi bo še nekaj let voziti za najboljše moštvo na svetu. Tukaj sem našel popolno ravnotežje med dirkanjem za druge in iskanjem svojih priložnosti," je v izjavi za ekipo dejal 34-letni Belgijec.

Wellens je letos Pogačarju pomagal do zmag na Touru, kriteriju po Dofineji, spomeniku po Flandriji ter makadamski preizkušnji Strade Bianche.

Emirati so obenem sporočili, da sta za eno sezono pogodbi podaljšala tudi Norvežan Vegard Stake Laengen in Danec Julius Johansen. Pogačar ima z Emirati sklenjeno pogodbo do konca sezone 2030, Novak pa do konca leta 2027.

kolesarstvo pogačar wellens
Naslednji članek

Cosnefroy nova moč v Pogačarjevi ekipi

Naslednji članek

Pogačar v lovu na peti Tour dvakrat na sloviti Alpe d'Huez

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330