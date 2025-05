Wigginsu iz težav s kokainom pomagal kontroverzni Armstrong

"Šlo je za velike količine kokaina. Imel sem res veliko težavo. Otroci so me želeli poslati na odvajanje v bolnišnico. Bili so namreč časi, ko je sin pomislil, da me bo zjutraj našel mrtvega. Vse skupaj je bilo kot hoja po vrvi," je za Observer obdobje opisal Bradley Wiggins. Pri tem je opozoril tudi na pogosto spregledane težave z drogo, saj je sam dolgo užival mamila, a v družbi funkcioniral povsem normalno. "Dolga leta sem bil zadet, a nihče ni nič opazil."

Pred letom dni pa se mu je uspelo izviti iz krempljev odvisnosti. In kot pravi nekdanji športnik, se je v reševanje težave vpletel tudi njegov kolesarski kolega Lance Armstrong, ki je iskal stik z Wigginsom in bil pripravljen prevzeti stroške zdravljenja. "Nekaj podobnega je doživel z Janom Ullrichom. Skušala sta govoriti z mano, a nisem bil dosegljiv. Veliko se je z njim nato pogovarjal moj sin," je o Armstrongu, ki je leta 2013 priznal dolgoletno zlorabo nedovoljenih poživil in prejel dosmrtno prepoved nastopanja, povedal Wiggins.

Wiggins je leta 2012 postal prvi Britanec, ki je slavil na prestižni dirki po Franciji, doma pa je nato na olimpijskih igrah v Londonu navdušil še z zlatom. Med leti 2004 in 2016 je na igrah blestel predvsem v kolesarstvu na stezi in osvojil še štiri zlate kolajne. Po koncu kariere leta 2016 je zašel v osebne težave, dolgove in odvisnost od droge. Njegova zgodba s travmami iz otroštva, turbulentna in pisana športna kariera ter težave po njej, naj bi še letos dobile biografijo z naslovom The Chain. "Jasno mi je bilo, da imam veliko težavo. Moral sem prenehati s kokainom. Vesel sem, da sem danes še tukaj z vami. Dolga leta sem bil žrtev lastnih slabih odločitev," je še dejal Wiggins.