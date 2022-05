Yates zmagovalec 14. etape, Carapazu vodstvo v skupnem seštevku

Devetindvajsetletni Simon Yates je do zmage na zanimivi etapi z dvema vzponoma na Supergo prišel s samostojnim napadom na zadnjih petih kilometrih, ko se je odločil za napad v vodilni skupini štirih kolesarjev. Drugo mesto je osvojil Avstralec Jay Hindley (Bora Hansgrohe), pred nekdanjima zmagovalcema Gira Richardom Carapazom in Italijanom Vincenzom Nibalijem (Astana). Vsi trije so zaostali 15 sekund.

Zelo prepričljiv je bil tudi olimpijski prvak Carapaz, ki se je očitno odločil, da bo za danes dovolj, če obleče rožnato majico vodilnega kolesarja na dirki. To je imel nazadnje kar 10 dni v lasti Španec Juan Pedro Lopez (Trek Segafredo), ki se je sicer dobro boril, popustil 30 kilometrov pred ciljem, za zmagovalcem pa danes zaostal skoraj štiri minute in pol in osvojil 10. mesto.

"Etapa je bila zelo težka. Veseli smo, da imamo rožnato majico. A s tem se zdaj začenja tudi najtežji del dirke," je zadržanost v končnici razložil Carapaz, ki je 30 kilometrov pred ciljem ob vzponu na Supergo močno potegnil in sledila mu je lahko le trojica, s katero se je v končnici boril za stopničke. Osemindvajsetletni Ekvadorec, zmagovalec Gira 2019, ima v skupnem seštevku sedem sekund naskoka pred Hindleyjem in 30 pred Portugalcem Joaom Almeido (UAE Emirates). Lopez je zdaj skupno deveti.