Z začetkom dirke po Italiji se začenja Pogačarjev lov na rožnato majico

Prva etapa se bo začela ob 13.55 v kraju Venaria Reale v bližini Torina in končala nekaj po 17. uri po 140 km prav v prestolnici Piemonta. Vrhunce dnevnega dogajanja pa boste nato lahko vsak dan ob 18.30 gledali na Kanalu A!

Kolesarji bodo morali premagati skupno 1850 višinskih metrov, zahtevnejših pa je zadnjih 30 km. Še pred tem bodo v spomin na 75. obletnico letalske nesreče, v kateri so umrli vsi nogometaši tedanjega "velikega Torina", kolesarji prečkali znameniti vzpon na Supergo.

Trasa sama po sebi ni pretirano zahtevna, a bi lahko že prvi dan ponudila boje med najboljšimi in morebiti Tadeju Pogačarju (UAE Team Emirates) prinesla rožnato majico vodilnega.

V zadnjih 30 km se bo karavana nato podala prek vzpona Maddalena (6,1 km/7,4 %), po katerem bo do konca še 22 km. Okoli 4,4 km pred ciljem pa se bo začel še krajši klanec na San Vito nad Torinom, ki ga je vodstvo tekmovanja v traso vključilo naknadno. Dolg je 1,45 km s povprečnim naklonom 9,8 odstotka, kar bi lahko prineslo boje med najboljšimi. Do konca etape nato sledi spust in nekaj 100 m ravnine po ulici Moncalieri.

Prvi favorit za etapno zmago je prav Pogačar, ki mu kratki in strmi vzponi zelo ustrezajo. V ekipi emiratov mu bo od rojakov pomagal še Domen Novak. Na Giru pa bosta nastopila tudi Luka Mezgec (Jayco-AlUla) in Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike).