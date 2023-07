Za konec Toura le še sprinterski festival na Elizejskih poljanah

Danes se bo končala 110. kolesarska dirka po Franciji. Skupni zmagovalec je že znan, to bo Danec Jonas Vingegaard, ki je slavil že lani, drugo mesto pa bo osvojil slovenski as Tadej Pogačar. Zadnja etapa od Saint-Quentin-en-Yvelinesa do Pariza (115,1 km) bo namenjena predvsem proslavljanju in sprinterskemu obračunu na Elizejskih poljanah.

icon-expand Profil zadnje, 21. etape na Touru FOTO: Tour de France Začetek etape bo kot vedno za konec Toura minil v znamenju poziranj za fotografije in proslavljanja s kozarčkom penine za najboljše. Zmagovalci so namreč že znani. V boju za skupno zmago in prestižno rumeno majico bo slavil Jonas Vingegaard, ki ima pred Tadejem Pogačarjem 7:29 minute naskoka. Mesto na stopničkah bo zasedel še Britanec Adam Yates (+10:56), sicer Pogačarjev moštveni kolega. Z zeleno majico najboljšega po točkah bo skušal piko na i sijajnim predstavam postaviti Belgijec Jasper Philipsen. Ta bo v sprinterskem zaključku na Elizejskih poljanah prvi favorit za svojo že peto etapno zmago na letošnjem Touru. Pikčasta majica najboljšega hribolazca je po sobotnih naporih v lasti Italijana Giulia Cicconeja, medtem ko bo belo za najboljšega mladega kolesarja do 25 let še zadnjič in četrtič zapovrstjo osvojil Pogačar. Najboljša ekipa bo Vingegaardova Jumbo-Visma. Preostala slovenska kolesarja Matej Mohorič in Luka Mezgec bosta po zelo dobrih nastopih prav tako končala dirko po Franciji. Mohoriču bo to tudi z etapno zmago uspelo petič, Mezgecu pa četrtič. Prav Kranjčan bo skušal v zadnji etapi s kapetanom Dylanom Groenewegnom priti do prve letošnje etapne zmage za ekipo Jayco-AlUla. Zadnja etapa se bo začela ob 16.30, končala pa predvidoma okoli 19.30. Pariz bo sicer leta 2024 zaradi olimpijskih iger zaključek 111. izdaje Toura prepustil Nici in okolici.