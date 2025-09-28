'Za mano je neverjetna izkušnja s srečnim koncem'

- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
"Trasa je bila ustvarjena za to," je sprva na vprašanje o napadu dobrih 100 km pred ciljem organizatorjem dejal Tadej Pogačar.
"Upal sem, da se bo vzpostavila manjša skupina, kot se je kasneje s Juanom Ayusom in Isaacom del Torom. To je bila popolna kombinacija, sanjsko je bilo voziti skupaj z ekipnimi kolegi pri emiratih, toda Ayuso je hitro naletel na težave na 'zidu' v Kigaliju, del Toro pa je imel trebušne težave in spet sem moral kot lani nadaljevati sam in se boriti sam s sabo," je nadaljeval slovenski as.
"Seveda sem imel nekaj dvomov. Klanci so bili iz kroga v krog težji. Tudi na spustih si moral poganjati pedala, saj ni šlo tako zelo hitro navzdol, zaradi česar so bile energijske rezerve že kar izpraznjene. Zadnjih zahtevnih nekaj krogov se je zelo vleklo, a moraš se nekako prebiti skozi bolečino," je dogajanje na stezi opisal Pogačar.
Izkušnjo na afriški celini v zadnjem dobrem tednu dni je opisal kot "neverjetno" in dodal: "Lahko rečemo, da je bil to kar uspešen teden."
Naslednje svetovno prvenstvo bo v kanadskem Montrealu na podobni trasi kot na veliki nagradi tega mesta, ki jo je v letih 2022 in 2024 dobil prav Pogačar.
Največji uspehi Tadeja Pogačarja:
OI: 3. mesto v cestni dirki, Tokio 2020
SP:
1. mesto v cestni driki, Kigali 2025
1. mesto v cestni dirki, Zürich 2024
3. mesto v cestni dirki, Glasgow 2023
4. mesto v vožnji na čas, Kigali 2025
6. mesto v vožnji na čas, Wollongong 2022
7. mesto v mešanem ekipnem kronometru, Yorkshire 2019
10. mesto v vožnji na čas, Flandrija 2021
18. mesto v cestni dirki, Yorkshire 2019
19. mesto v cestni dirki, Wollongong 2022
21. mesto v vožnji na čas, Glasgow 2022
33. mesto v cestni dirki, Imola 2020
37. mesto v cestni dirki, Flandrija 2021
EP:
5. mesto v cestni dirki, Trentino 2021
12. mesto v vožnji na čas, Trentino 2021
skupne zmage na večetapnih dirkah (19):
dirka po Franciji 2025, kriterij po Dofineji 2025,
dirka po ZAE 2025, dirka po Franciji 2024, dirka po Italiji 2024,
dirka po Kataloniji 2024, dirka Pariz-Nica 2023,
dirka po Andaluziji 2023, dirka po Sloveniji 2022,
Tirreno - Adriatico 2022, dirka po ZAE 2022,
dirka po Franciji 2021, dirka po Sloveniji 2021,
Tirreno - Adriatico 2021, dirka po ZAE 2021,
dirka po Franciji 2020, dirka po Valencii 2020,
dirka po Kaliforniji 2019, dirka po Algarveju 2019.
ostali uspehi:
1. mesto v štirih etapah na dirki po Franciji 2025
1. mesto v treh etapah na kriteriju po Dofineji 2025
1. mesto na dirki Liege - Bastogne - Liege 2025
1. mesto na dirki Valonska Puščica 2025
1. mesto na dirki po Flandriji 2025
1. mesto na dirki Strade Bianche 2025
1. mesto v dveh etapah po ZAE 2025
1. mesto na dirki po Lombardiji 2024
1. mesto na dirki po Emiliji 2024
1. mesto na VN Montreala 2024
1. mesto v šestih etapah na dirki po Franciji 2024
1. mesto v šestih etapah na dirki po Italiji 2024
1. mesto na dirki Liege - Bastogne - Liege 2024
1. mesto v štirih etapah na dirki po Kataloniji 2024
1. mesto na dirki Strade Bianche 2024
1. mesto na dirki po Lombardiji 2023
1. mesto v dveh etapah na dirki po Franciji 2023
1. mesto na DP v cestni dirki 2023
1. mesto na DP v vožnji na čas 2023
1. mesto na dirki Valonska puščica 2023
1. mesto na dirki Amstel Gold 2023
1. mesto na dirki po Flandriji 2023
1. mesto v treh etapah na dirki Pariz-Nica 2023
1. mesto v treh etapah na dirki po Andaluziji 2023
1. mesto na dirki Jaen Paraiso Interior 2023
1. mesto na dirki po Lombardiji 2022
1. mesto na dirki treh dolin Vareseja 2022
1. mesto na VN Montreala 2022
1. mesto v treh etapah na dirki po Franciji 2022
1. mesto v dveh etapah na dirki po Sloveniji 2022
1. mesto v dveh etapah na dirki Tirreno - Adriatico 2022
1. mesto na dirki Strade Bianche 2022
1. mesto v dveh etapah na dirki po ZAE 2022
1. mesto na dirki po Lombardiji 2021
1. mesto v treh etapah na dirki po Franciji 2021
1. mesto v etapi na dirki po Sloveniji 2021
1. mesto na dirki Liege - Bastogne - Liege 2021
1. mesto v etapi na dirki po Baskiji 2021
1. mesto v etapi na dirki Tirreno - Adriatico 2021
1. mesto v etapi na dirki po ZAE 2021
1. mesto v treh etapah na dirki po Franciji 2020
1. mesto na DP v vožnji na čas 2020
1. mesto v etapi na dirki po ZAE 2020
1. mesto v dveh etapah na dirki po Valencii 2020
1. mesto v treh etapah na dirki po Španiji 2019
1. mesto na DP v vožnji na čas 2019
1. mesto v etapi na dirki po Kaliforniji 2019
1. mesto v etapi na dirki po Algarveju 2019
2. mesto na VN Montreala 2025
2. mesto v štirih etapah na dirki po Franciji 2025
2. mesto na dirki Amstel Gold 2025
2. mesto na dirki Pariz-Roubaix 2025
2. mesto v dveh etapah na dirki po Franciji 2024
2. mesto v dveh etapah na dirki po Italiji 2024
2. mesto v etapi na dirki po Kataloniji 2024
2. mesto na dirki po Emiliji 2023
2. mesto skupno na dirki po Franciji 2023
2. mesto v dveh etapah na dirki po Franciji 2023
2. mesto na dirki po Emiliji 2022
2. mesto skupno na dirki po Franciji 2022
2. mesto v etapi na dirki po Franciji 2022
2. mesto v etapi na dirki po Sloveniji 2022
2. mesto v etapi na dirki po Franciji 2021
2. mesto v etapi na dirki po Sloveniji 2021
2. mesto v etapi na dirki Tirreno - Adriatico 2021
2. mesto v etapi na dirki po ZAE 2021
2. mesto v etapi na dirki po Franciji 2020
2. mesto na DP v cestni dirki 2020
2. mesto skupno na dirki po ZAE 2020
2. mesto v etapi na dirki po ZAE 2020
2. mesto v etapi na dirki po Baskiji 2019
2. mesto na DP v vožnji na čas 2018
3. mesto v etapi na dirki po Franciji 2025
3. mesto v etapi na kriteriju po Dofineji 2025
3. mesto na dirki Milano-Sanremo 2025
3. mesto v etapi na dirki po ZAE 2025
3. mesto v etapi na dirki po Italiji 2024
3. mesto na dirki Milano-Sanremo 2024
3. mesto na dirki za VN Coppa Sabatini 2023
3. mesto v treh etapah na dirki po Franciji 2023
3. mesto na dirki E3 Saxo Bank 2023
3. mesto v treh etapah na dirki po Franciji 2022
3. mesto v etapi na dirki po Sloveniji 2022
3. mesto v etapi na dirki Tirreno - Adriatico 2022
3. mesto na dirki treh dolin Vareseja 2021
3. mesto na DP v vožnji na čas 2021
3. mesto skupno na dirki po Baskiji 2021
3. mesto v etapi na dirki po Baskiji 2021
3. mesto na dirki Liege-Bastogne-Liege 2020
3. mesto v etapi dirke po Franciji 2020
3. mesto v etapi kriterija Dauphine 2020
3. mesto skupno na dirki po Španiji 2019
3. mesto v etapi na dirki po Sloveniji 2019
4. mesto na dirki Milano - San Remo 2023
4. mesto na dirki po Flandriji 2022
5. mesto na dirki Milano - San Remo 2022
Pikčasta majica najboljšega hribolazca na dirki po Franciji 2025
Modra majica najboljšega hribolazca na dirki po Italiji 2024
Pikčasta majica najboljšega hribolazca na dirki po Franciji 2021
Pikčasta majica najboljšega hribolazca na dirki po Franciji 2020
Bela majica najboljšega mladega kolesarja na dirki po Franciji 2023
Bela majica najboljšega mladega kolesarja na dirki po Franciji 2022
Bela majica najboljšega mladega kolesarja na dirki po Franciji 2021
Bela majica najboljšega mladega kolesarja na dirki po Franciji 2020
Bela majica najboljšega mladega kolesarja na dirki po Španiji 2019
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.