'Za mano je neverjetna izkušnja s srečnim koncem'

Slovenski kolesarski super zvezdnik Tadej Pogačar je v šampionskem slogu ubranil naslov svetovnega prvaka. Na cestni dirki v ruandski prestolnici Kigaliju ničesar ni prepustil naključju in že od samega začetka narekoval ritem, ki mu ni mogel slediti nihče. Sedemindvajsetletnik iz Klanca pri Komendi tako še naprej piše kolesarsko zgodovino.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

























FOTOGALERIJA: Tadej Pogačar ubranil naslov svetovnega prvaka icon-picture-layer-2 1 / 14

"Trasa je bila ustvarjena za to," je sprva na vprašanje o napadu dobrih 100 km pred ciljem organizatorjem dejal Tadej Pogačar. "Upal sem, da se bo vzpostavila manjša skupina, kot se je kasneje s Juanom Ayusom in Isaacom del Torom. To je bila popolna kombinacija, sanjsko je bilo voziti skupaj z ekipnimi kolegi pri emiratih, toda Ayuso je hitro naletel na težave na 'zidu' v Kigaliju, del Toro pa je imel trebušne težave in spet sem moral kot lani nadaljevati sam in se boriti sam s sabo," je nadaljeval slovenski as.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Seveda sem imel nekaj dvomov. Klanci so bili iz kroga v krog težji. Tudi na spustih si moral poganjati pedala, saj ni šlo tako zelo hitro navzdol, zaradi česar so bile energijske rezerve že kar izpraznjene. Zadnjih zahtevnih nekaj krogov se je zelo vleklo, a moraš se nekako prebiti skozi bolečino," je dogajanje na stezi opisal Pogačar. Izkušnjo na afriški celini v zadnjem dobrem tednu dni je opisal kot "neverjetno" in dodal: "Lahko rečemo, da je bil to kar uspešen teden."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Naslednje svetovno prvenstvo bo v kanadskem Montrealu na podobni trasi kot na veliki nagradi tega mesta, ki jo je v letih 2022 in 2024 dobil prav Pogačar.

Največji uspehi Tadeja Pogačarja:

OI: 3. mesto v cestni dirki, Tokio 2020

SP:

1. mesto v cestni driki, Kigali 2025 1. mesto v cestni dirki, Zürich 2024 3. mesto v cestni dirki, Glasgow 2023 4. mesto v vožnji na čas, Kigali 2025 6. mesto v vožnji na čas, Wollongong 2022 7. mesto v mešanem ekipnem kronometru, Yorkshire 2019 10. mesto v vožnji na čas, Flandrija 2021 18. mesto v cestni dirki, Yorkshire 2019 19. mesto v cestni dirki, Wollongong 2022 21. mesto v vožnji na čas, Glasgow 2022 33. mesto v cestni dirki, Imola 2020 37. mesto v cestni dirki, Flandrija 2021

EP:

5. mesto v cestni dirki, Trentino 2021 12. mesto v vožnji na čas, Trentino 2021

skupne zmage na večetapnih dirkah (19):

dirka po Franciji 2025, kriterij po Dofineji 2025, dirka po ZAE 2025, dirka po Franciji 2024, dirka po Italiji 2024, dirka po Kataloniji 2024, dirka Pariz-Nica 2023, dirka po Andaluziji 2023, dirka po Sloveniji 2022, Tirreno - Adriatico 2022, dirka po ZAE 2022, dirka po Franciji 2021, dirka po Sloveniji 2021, Tirreno - Adriatico 2021, dirka po ZAE 2021, dirka po Franciji 2020, dirka po Valencii 2020, dirka po Kaliforniji 2019, dirka po Algarveju 2019.

ostali uspehi: