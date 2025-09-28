Svetli način
Kolesarstvo

'Za mano je neverjetna izkušnja s srečnim koncem'

Kigali, 28. 09. 2025 16.43 | Posodobljeno pred 2 urama

Avtor
A.V. , STA
Komentarji
37

Slovenski kolesarski super zvezdnik Tadej Pogačar je v šampionskem slogu ubranil naslov svetovnega prvaka. Na cestni dirki v ruandski prestolnici Kigaliju ničesar ni prepustil naključju in že od samega začetka narekoval ritem, ki mu ni mogel slediti nihče. Sedemindvajsetletnik iz Klanca pri Komendi tako še naprej piše kolesarsko zgodovino.

"Trasa je bila ustvarjena za to," je sprva na vprašanje o napadu dobrih 100 km pred ciljem organizatorjem dejal Tadej Pogačar.

"Upal sem, da se bo vzpostavila manjša skupina, kot se je kasneje s Juanom Ayusom in Isaacom del Torom. To je bila popolna kombinacija, sanjsko je bilo voziti skupaj z ekipnimi kolegi pri emiratih, toda Ayuso je hitro naletel na težave na 'zidu' v Kigaliju, del Toro pa je imel trebušne težave in spet sem moral kot lani nadaljevati sam in se boriti sam s sabo," je nadaljeval slovenski as.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Seveda sem imel nekaj dvomov. Klanci so bili iz kroga v krog težji. Tudi na spustih si moral poganjati pedala, saj ni šlo tako zelo hitro navzdol, zaradi česar so bile energijske rezerve že kar izpraznjene. Zadnjih zahtevnih nekaj krogov se je zelo vleklo, a moraš se nekako prebiti skozi bolečino," je dogajanje na stezi opisal Pogačar.

Izkušnjo na afriški celini v zadnjem dobrem tednu dni je opisal kot "neverjetno" in dodal: "Lahko rečemo, da je bil to kar uspešen teden."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Naslednje svetovno prvenstvo bo v kanadskem Montrealu na podobni trasi kot na veliki nagradi tega mesta, ki jo je v letih 2022 in 2024 dobil prav Pogačar.

Največji uspehi Tadeja Pogačarja:

OI: 3. mesto v cestni dirki, Tokio 2020

SP:

1. mesto v cestni driki, Kigali 2025

1. mesto v cestni dirki, Zürich 2024

3. mesto v cestni dirki, Glasgow 2023

4. mesto v vožnji na čas, Kigali 2025

6. mesto v vožnji na čas, Wollongong 2022

7. mesto v mešanem ekipnem kronometru, Yorkshire 2019

10. mesto v vožnji na čas, Flandrija 2021

18. mesto v cestni dirki, Yorkshire 2019

19. mesto v cestni dirki, Wollongong 2022

21. mesto v vožnji na čas, Glasgow 2022

33. mesto v cestni dirki, Imola 2020

37. mesto v cestni dirki, Flandrija 2021

EP:

5. mesto v cestni dirki, Trentino 2021

12. mesto v vožnji na čas, Trentino 2021

skupne zmage na večetapnih dirkah (19):

dirka po Franciji 2025, kriterij po Dofineji 2025,

dirka po ZAE 2025, dirka po Franciji 2024, dirka po Italiji 2024,

dirka po Kataloniji 2024, dirka Pariz-Nica 2023,

dirka po Andaluziji 2023, dirka po Sloveniji 2022,

Tirreno - Adriatico 2022, dirka po ZAE 2022,

dirka po Franciji 2021, dirka po Sloveniji 2021,

Tirreno - Adriatico 2021, dirka po ZAE 2021,

dirka po Franciji 2020, dirka po Valencii 2020,

dirka po Kaliforniji 2019, dirka po Algarveju 2019.

ostali uspehi:

1. mesto v štirih etapah na dirki po Franciji 2025

1. mesto v treh etapah na kriteriju po Dofineji 2025

1. mesto na dirki Liege - Bastogne - Liege 2025

1. mesto na dirki Valonska Puščica 2025

1. mesto na dirki po Flandriji 2025

1. mesto na dirki Strade Bianche 2025

1. mesto v dveh etapah po ZAE 2025

1. mesto na dirki po Lombardiji 2024

1. mesto na dirki po Emiliji 2024

1. mesto na VN Montreala 2024

1. mesto v šestih etapah na dirki po Franciji 2024

1. mesto v šestih etapah na dirki po Italiji 2024

1. mesto na dirki Liege - Bastogne - Liege 2024

1. mesto v štirih etapah na dirki po Kataloniji 2024

1. mesto na dirki Strade Bianche 2024

1. mesto na dirki po Lombardiji 2023

1. mesto v dveh etapah na dirki po Franciji 2023

1. mesto na DP v cestni dirki 2023

1. mesto na DP v vožnji na čas 2023

1. mesto na dirki Valonska puščica 2023

1. mesto na dirki Amstel Gold 2023

1. mesto na dirki po Flandriji 2023

1. mesto v treh etapah na dirki Pariz-Nica 2023

1. mesto v treh etapah na dirki po Andaluziji 2023

1. mesto na dirki Jaen Paraiso Interior 2023

1. mesto na dirki po Lombardiji 2022

1. mesto na dirki treh dolin Vareseja 2022

1. mesto na VN Montreala 2022

1. mesto v treh etapah na dirki po Franciji 2022

1. mesto v dveh etapah na dirki po Sloveniji 2022

1. mesto v dveh etapah na dirki Tirreno - Adriatico 2022

1. mesto na dirki Strade Bianche 2022

1. mesto v dveh etapah na dirki po ZAE 2022

1. mesto na dirki po Lombardiji 2021

1. mesto v treh etapah na dirki po Franciji 2021

1. mesto v etapi na dirki po Sloveniji 2021

1. mesto na dirki Liege - Bastogne - Liege 2021

1. mesto v etapi na dirki po Baskiji 2021

1. mesto v etapi na dirki Tirreno - Adriatico 2021

1. mesto v etapi na dirki po ZAE 2021

1. mesto v treh etapah na dirki po Franciji 2020

1. mesto na DP v vožnji na čas 2020

1. mesto v etapi na dirki po ZAE 2020

1. mesto v dveh etapah na dirki po Valencii 2020

1. mesto v treh etapah na dirki po Španiji 2019

1. mesto na DP v vožnji na čas 2019

1. mesto v etapi na dirki po Kaliforniji 2019

1. mesto v etapi na dirki po Algarveju 2019

2. mesto na VN Montreala 2025

2. mesto v štirih etapah na dirki po Franciji 2025

2. mesto na dirki Amstel Gold 2025

2. mesto na dirki Pariz-Roubaix 2025

2. mesto v dveh etapah na dirki po Franciji 2024

2. mesto v dveh etapah na dirki po Italiji 2024

2. mesto v etapi na dirki po Kataloniji 2024

2. mesto na dirki po Emiliji 2023

2. mesto skupno na dirki po Franciji 2023

2. mesto v dveh etapah na dirki po Franciji 2023

2. mesto na dirki po Emiliji 2022

2. mesto skupno na dirki po Franciji 2022

2. mesto v etapi na dirki po Franciji 2022

2. mesto v etapi na dirki po Sloveniji 2022

2. mesto v etapi na dirki po Franciji 2021

2. mesto v etapi na dirki po Sloveniji 2021

2. mesto v etapi na dirki Tirreno - Adriatico 2021

2. mesto v etapi na dirki po ZAE 2021

2. mesto v etapi na dirki po Franciji 2020

2. mesto na DP v cestni dirki 2020

2. mesto skupno na dirki po ZAE 2020

2. mesto v etapi na dirki po ZAE 2020

2. mesto v etapi na dirki po Baskiji 2019

2. mesto na DP v vožnji na čas 2018

3. mesto v etapi na dirki po Franciji 2025

3. mesto v etapi na kriteriju po Dofineji 2025

3. mesto na dirki Milano-Sanremo 2025

3. mesto v etapi na dirki po ZAE 2025

3. mesto v etapi na dirki po Italiji 2024

3. mesto na dirki Milano-Sanremo 2024

3. mesto na dirki za VN Coppa Sabatini 2023

3. mesto v treh etapah na dirki po Franciji 2023

3. mesto na dirki E3 Saxo Bank 2023

3. mesto v treh etapah na dirki po Franciji 2022

3. mesto v etapi na dirki po Sloveniji 2022

3. mesto v etapi na dirki Tirreno - Adriatico 2022

3. mesto na dirki treh dolin Vareseja 2021

3. mesto na DP v vožnji na čas 2021

3. mesto skupno na dirki po Baskiji 2021

3. mesto v etapi na dirki po Baskiji 2021

3. mesto na dirki Liege-Bastogne-Liege 2020

3. mesto v etapi dirke po Franciji 2020

3. mesto v etapi kriterija Dauphine 2020

3. mesto skupno na dirki po Španiji 2019

3. mesto v etapi na dirki po Sloveniji 2019

4. mesto na dirki Milano - San Remo 2023

4. mesto na dirki po Flandriji 2022

5. mesto na dirki Milano - San Remo 2022

Pikčasta majica najboljšega hribolazca na dirki po Franciji 2025

Modra majica najboljšega hribolazca na dirki po Italiji 2024

Pikčasta majica najboljšega hribolazca na dirki po Franciji 2021

Pikčasta majica najboljšega hribolazca na dirki po Franciji 2020

Bela majica najboljšega mladega kolesarja na dirki po Franciji 2023

Bela majica najboljšega mladega kolesarja na dirki po Franciji 2022

Bela majica najboljšega mladega kolesarja na dirki po Franciji 2021

Bela majica najboljšega mladega kolesarja na dirki po Franciji 2020

Bela majica najboljšega mladega kolesarja na dirki po Španiji 2019

kolesarstvo svetovno prvenstvo 2025 cestna dirka tadej pogačar slovenija
KOMENTARJI (37)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
sbštajerec
28. 09. 2025 21.00
Čestitke, kapo dol!
ODGOVORI
0 0
Tho mp son
28. 09. 2025 20.59
Šlepmojster iz TOURA 2020 !
ODGOVORI
0 0
Luigi Taveri II.
28. 09. 2025 20.42
+3
Čestitke ...
ODGOVORI
3 0
sambalatino
28. 09. 2025 20.42
+2
Bravo!!!!
ODGOVORI
2 0
Tho mp son
28. 09. 2025 20.34
-2
Ste se že domenili , kdo ga bo odpeljal domov ?
ODGOVORI
0 2
culokafrija
28. 09. 2025 20.33
Veselim se vseh njegovih rezultatov, edino se bojim samo še enega rezultata...
ODGOVORI
0 0
matdej
28. 09. 2025 20.29
+3
Bravo!!!Šampion! Čestitke vsem našim športnikom
ODGOVORI
3 0
tuna01
28. 09. 2025 20.07
+10
Na 24 ur sport 1 minuta o Pogacarju in njegovem dosezku, za Markeza pa vec kot 10 minut prispevka. Haloooooo
ODGOVORI
10 0
Tho mp son
28. 09. 2025 20.33
-4
Ja in , kaj je tu čudnega ? Moto GP in vrtenje pedal na beciklu v svetovnem merilu niti nista primerljiva .
ODGOVORI
0 4
Luigi Taveri II.
28. 09. 2025 20.42
+1
Da ne omenjamo vaterpola
ODGOVORI
1 0
Marko Vrbic
28. 09. 2025 20.02
-2
Hvala Bogu, da je dal za podelitev gor lepo belo majico, ne pa ogabno florescentno zeleno. Nehajte posiljevati slovenski narod s florescentno zeleno, s katero ta narod nima ničesar.
ODGOVORI
3 5
Marko Vrbic
28. 09. 2025 20.00
+1
HVALA Bogu, da je dal za podelitev gor lepo belo majico, ne pa ogabno florescentno eno. Nehajte posiljevati slovenski narod s florescentno en
ODGOVORI
3 2
Mirko papež
28. 09. 2025 19.51
+3
Bravo
ODGOVORI
3 0
mahar123
28. 09. 2025 19.45
+1
smešen Ayuso spet,ko ga je mali bikec razbil
ODGOVORI
1 0
slayer2
28. 09. 2025 19.18
+6
Kje so sedaj vsi hejterji???!!! Jim je Pogi spet demostriral kdo je najboljši kolesar na svetu!!! Remco pa je mislil,da ga bo premagal??? Pogi je na zelo slab, ki ga je imel definitivno na kronometru,še vedno med top 4,medtem ko Remco na svoj slab dan odstopi!!!
ODGOVORI
9 3
StAnalitik
28. 09. 2025 18.27
-13
Zakaj je bil MEZGEC,pa MOHORIČ in še kakšen zraven? Da bi se ostali ustrašili teh "zvenečih" imen? SRAMOTA,da so tam.
ODGOVORI
4 17
Perovskia
28. 09. 2025 18.52
+9
Da so pomagali dokler so lahko. Ti bi zdržal 10 sekund v startu
ODGOVORI
11 2
StAnalitik
28. 09. 2025 19.17
-5
Se pravi 9 dlje kot MEZGEC filizof !!!
ODGOVORI
0 5
Frotirka
28. 09. 2025 18.18
+20
čestitke Tadeju in bravo Primož!
ODGOVORI
20 0
YouRangMyLord
28. 09. 2025 18.16
+10
Avtor članka ne zna slovenskih sklanjatev: Iz klanca pri Komenda ?? Iz Klanca pri Komendi.... Grrrrr... In seveda: iskrene čestitke, Tadej Pogačar.
ODGOVORI
13 3
Svobodne Butale
28. 09. 2025 18.15
+14
Naši športniki, naš ponos!
ODGOVORI
14 0
Svobodne Butale
28. 09. 2025 18.12
+15
Iskrene čestitke. Zdravljica sredi Afrike! Aleluja!!!
ODGOVORI
16 1
Ročak
28. 09. 2025 17.58
+3
Iz Klanca pri Komenda? Dajte prebrat pred objavo.
ODGOVORI
7 4
RUBEŽ
28. 09. 2025 17.58
+11
Globok poklon.
ODGOVORI
14 3
